شركة مطاحن شمال القاهرة تبحث اليات وكيفيه خلق فرص تصديريه للشركات الافريقيه بالسودان
تشارك شركة مطاحن شمال القاهرة بمعرض الخرطوم بالعاصمة السودانية حيث مثل الشركة الدكتور مهندس أحمد العيسوى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لخلق فرص تصديريه للدول الإفريقية وتعد شركة مطاحن شمال القاهرة من أكبر الشركات في صناعة الغذاء وتقوم الشركة بتسويق المنتجات الغذائية من الدقيق الفاخر و المكرونة وتتجه الشركة للتسويق بالدول العربية والإفريقية .
وتشارك الشركة في فاعليات معرض الخرطوم الدولي
نظمت غرفه اتحاد المصدرين ملتقي لرجال الاعمال علي هامش معرض السوداني الدولي بالخرطوم لبحث اليات وكيفيه خلق فرص تصديريه للشركات الافريقيه .