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شركة مطاحن شمال القاهرة تبحث اليات وكيفيه خلق فرص تصديريه للشركات الافريقيه بالسودان

شركة مطاحن شمال القاهرة تبحث اليات وكيفيه خلق فرص تصديريه للشركات الافريقيه بالسودان 

تشارك شركة مطاحن شمال القاهرة بمعرض الخرطوم بالعاصمة السودانية  حيث مثل الشركة الدكتور مهندس أحمد العيسوى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لخلق فرص تصديريه  للدول الإفريقية وتعد شركة مطاحن شمال القاهرة من أكبر الشركات في صناعة الغذاء وتقوم الشركة بتسويق المنتجات الغذائية من الدقيق الفاخر و المكرونة وتتجه الشركة للتسويق بالدول العربية والإفريقية .

 

وتشارك الشركة في فاعليات معرض الخرطوم الدولي

نظمت غرفه اتحاد المصدرين ملتقي لرجال الاعمال علي هامش معرض السوداني الدولي بالخرطوم لبحث اليات وكيفيه خلق فرص تصديريه للشركات الافريقيه .

 

حيث تعد شركتنا ضمن الشركات المصدره للدقيق الفاخر. والمكرونه , والحاصله علي شهاده الجودة لسلامه الغذاء. ايزو 22000

ودائما تسعي ادارة الشركة لتحديث الوحدات الانناجيه لرفع جاهزيتها لتكون قادرة عاي المنافسه بالسوق المحلي او الاجنبي لتصدير منتج جيد يتفق مع الشروط الدوليه لسلامه الغذاء .

وهذا جانب من حضور السيد الدكتور احمد العيسوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لملتقي رجال الاعمال ممثلا عن شركتنا.

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