جولة أقتصادية حول ابرز أنشطة الاقتصاد مع التايم المصرية

من إعداد: دعاء سنبل

جولة أقتصادية حول ابرز أنشطة الاقتصاد مع التايم المصرية .. نرصد لكم كل مايخص الأنشطة الأقتصادية خلال 24ساعة

الدولار يتكبد خسارة أسبوعية مع تبدد الانتعاش

استقر الدولار، اليوم الجمعة، لكنه يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ بداية العام. إذ يرحب المستثمرون بإدارة جو بايدن عبر شراء الأصول الأعلى مخاطرة.

النفط يتراجع مع ارتفاع الإصابات بكورونا في الصين

هبوط أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، متراجعا. عن أعلى مستوى في 11 شهرا، الذي بلغه الأسبوع الماضي.

انخفاض البطالة في السعودية

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن معدل البطالة في السعودية انخفض. في الربع الثالث من عام 2020 إلى 14.9 بالمئة من 15.4 بالمئة في الربع الثاني من نفس العام.

الدولار يتكبد خسارة أسبوعية مع تبدد الانتعاش

استقر الدولار، اليوم الجمعة، لكنه يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ بداية العام. إذ يرحب المستثمرون بإدارة جو بايدن عبر شراء الأصول الأعلى مخاطرة.

دراسة: منطقة اليورو ستواجه موجة ركود ثانية على خلفية تعزيز مكافحة كورونا

تتوقع وكالة الدراسات IHS Markit، في تقرير لها اليوم، أن يواجه اقتصاد منطقة اليورو. حتما موجة ركود ثانية على خلفية تشديد القيود الهادفة إلى احتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.

بعد هبوط حاد.. عملة “البيتكوين” تعاود الارتفاع

عادت عملة “البيتكوين” للارتفاع، اليوم الجمعة، بعدما كانت قد سجلت في وقت سابق. من التعاملات انخفاضا حادا إلى دون مستوى 30 ألف دولار

العراق.. صدرنا أكثر من مليار برميل نفط خلال 2020

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، أن صادرات البلاد النفطية. خلال العام الماضي، بلغت أكثر من مليار برميل، فيما أشارت إلى أن الشركات الصينية. والهندية كانت الأكثر شراءَ للنفط.

وذكرت في بيان صحفي، أن “مجموع الصادرات النفطية لعام 2020 بلغ ملياراً و96 مليوناً و345 ألف برميل، بمعدل تصدير شهري بلغ 91 مليوناً و362 ألف برميل، وبمعدل يومي بلغ مليونين و362 ألف برميل”.

صندوق النقد الدولي يحذر تونس من عجز مالي يفوق 9%

حث صندوق النقد الدولي تونس على ضبط كتلة الأجور ودعم المخصص للطاقة. والتحويلات إلى الشركات العامة محذرا من أن العجز في الميزانية. قد يرتفع الى أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي.

مصر تطلق مبادرة جديدة لدعم السياحة والطيران

بدأت الحكومة المصرية اليوم الجمعة، في تطبيق تخفيضات على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران، في خطوة. تهدف لتقديم دعم لقطاع السياحة وتحفيز الطيران في مصر.

“النقل المصرية” تعلن موعد انتهاء المرحلة الأولى من مشروع مونوريل العاصمة الإدارية

قالت وزارة النقل المصرية. إن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مونوريل العاصمة الإدارية – الأستاذ الممتد بطول 56.5 كيلومتر، سيتم خلال شهر مايو من عام 2022.

رئيس الوزراء المصري: التحدي الذي ستواجهه هو حجم المشروعات وقدرة تلبية الطلبات

رأى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن التحدي الذي ستواجه الدولة خلال تطوير القرى، ليس التمويل. الذي سيتم إتاحته، وانما حجم المشروعات، وقدرة مجال التشييد في تلبية هذه الطلبات.