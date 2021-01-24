عاجلعالم الفن

القدير عثمان محمد علي ..  قدوة فنية ومواقف لاتنسى 

القدير عثمان محمد علي ..  قدوة فنية ومواقف لاتنسى 

 

عثمان محمد علي

دعاء سنبل

الفنان الخلوق عثمان محمد علي  .. قدوة فنية ونموذج يحتذى به،  بيقول في مره طلبوني عشان اعمل برنامج ، رحت قعدت مع الاعداد ولقيتهم بيرحبوا بيا و قدمولي حاجه اشربها  ..  واكمل  .. وبعدين باسلوب مهذب سألني شاب عن أجري من اجل عمل المقابله 

قال القدير  … رديت عليه و قولت له : هو انت لما يجيلك ضيوف البيت بتديهم فلوس و هما ماشين!! ، رد الشاب بخجل : اكيد لأ

قولت له : يعني انتم تاعبين نفسكم و مستضفيني و انا اللي اخد الفلوس ! توكل علي الله يا حبيبي ان مباخدش فلوس في الحاجات دي ، ولو مصمم طلعهم في الخير لله 

الفنان عثمان محمد علي مسجل القرٱن الكريم كامل بصوته فى الاذاعة و هو اللي كان بيقول الأحاديث بصوته بعد كل اذان.

 وهو والد الفنانه المتألقة  سلوي عثمان.

 

 

Post Views: 131
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of مديرإدارة فاقوس يطالب بتفعيل الدراسة عن طريق المنصة

مديرإدارة فاقوس يطالب بتفعيل الدراسة عن طريق المنصة

منذ 3 ساعات
Photo of جولة أقتصادية حول ابرز أنشطة الاقتصاد مع التايم المصرية

جولة أقتصادية حول ابرز أنشطة الاقتصاد مع التايم المصرية

منذ 3 ساعات
Photo of وزير الداخلية يسجل شكره وتقديره للرئيس السيسي برفقة المجلس الاعلي للشرطة بقصر عابدين

وزير الداخلية يسجل شكره وتقديره للرئيس السيسي برفقة المجلس الاعلي للشرطة بقصر عابدين

منذ 4 ساعات

قانون الإيجار القديم تعرف علي قيمة الزيادة التفاصيل في الخبر 

منذ 7 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!