القدير عثمان محمد علي .. قدوة فنية ومواقف لاتنسى

دعاء سنبل

الفنان الخلوق عثمان محمد علي .. قدوة فنية ونموذج يحتذى به، بيقول في مره طلبوني عشان اعمل برنامج ، رحت قعدت مع الاعداد ولقيتهم بيرحبوا بيا و قدمولي حاجه اشربها .. واكمل .. وبعدين باسلوب مهذب سألني شاب عن أجري من اجل عمل المقابله

قال القدير … رديت عليه و قولت له : هو انت لما يجيلك ضيوف البيت بتديهم فلوس و هما ماشين!! ، رد الشاب بخجل : اكيد لأ

قولت له : يعني انتم تاعبين نفسكم و مستضفيني و انا اللي اخد الفلوس ! توكل علي الله يا حبيبي ان مباخدش فلوس في الحاجات دي ، ولو مصمم طلعهم في الخير لله

الفنان عثمان محمد علي مسجل القرٱن الكريم كامل بصوته فى الاذاعة و هو اللي كان بيقول الأحاديث بصوته بعد كل اذان.

وهو والد الفنانه المتألقة سلوي عثمان.