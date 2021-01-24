الرياضة اليوم مع التايم المصرية ونشرة لأبرز الأحداث الرياضة

كتبت: دعاء سنبل

الرياضة اليوم مع التايم المصرية ونشرة لأبرز الأحداث الرياضة.. لـ يوم السبت الموافق 23 – 1 – 2021 تابعونا لمعرفة مايدور بالساحة الرياضية على مدار 24 ساعة.

طبيب الأهلي يقدم تقريرا عن المصابين في الفريق لـ موسيماني

يقدم طبيب الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة تقريراً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن المُصابين في الفريق .. وهم وليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي .. وناصر ماهر وكريم نيدفيد.. ويستسفر موسيماني من طبيب الفريق عن أحوال المصابين في الفريق وموقفهم من التدريبات التأهيلية

الاسماعيلي يتعادل مع غزل المحلة 2/2 فى مباراة ضربات الجزاء

خطف غزل المحلة نقطة مستحقة من نادى الإسماعيلي بعد تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما فى المباراة التى انتهت .. ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز باستاد المحلة.

الزمالك يُفرط فى صدارة الدورى بتعادل سلبى مع أسوان

تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع أسوان فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة .. من عمر مسابقة الدورى الممتاز … ليفرط الفارس الأبيض فى صدارة الدورى بفقدانه نقطتين والاكتفاء بحصد نقطة وحيدة.

مؤمن زكريا لن يسافر مع بعثة الأهلي إلى مونديال الأندية

كشف النادى الأهلى مصير مؤمن زكريا، لاعب الفريق السابق، من السفر مع بعثة المارد الأحمر إلى قطر للمشاركة فى بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل .. خاصة أن الفترة الماضية..و شهدت جدلاً بشأن إمكانية سفر مؤمن زكريا الذى يعانى من ظروف صحية تمنعه من ممارسة الكرة منذ فترة طويلة.

رسالة موسيمانى لمطرب جنوب أفريقى بعد اختيار قائمة الأهلى للمونديال

استقر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على اختيار قائمة الفريق المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها مطلع الشهر المقبل والتى تضم 23 لاعباً.

وجاء موسيمانى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا، “صباح الخير جدا، كان اليوم هو آخر يوم لتقديم 23 لاعباً للمشاركة” فى بطولة كأس العالم للأندية” .. شكرًا Big Zulu على الحافز. ومرافقى فى إنهاء القائمة لسوء الحظ لم يعد بنطالى برينتوود فى المدرسة الثانوية يناسبنى”

طبيب الأهلي يقدم تقريرا عن المصابين في الفريق لـ موسيماني

يقدم طبيب الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة تقريراً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن المُصابين في الفريق .. وهم وليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي .. وناصر ماهر وكريم نيدفيد ، ويستسفر موسيماني من طبيب الفريق عن أحوال المصابين في الفريق وموقفهم من التدريبات التأهيلية.