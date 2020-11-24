وزارة الداخلية تواصل اداء الرسالة الخدمية الشرطية بنجاح

كتب طارق درويش

في إطار المتابعة المستمرة لوزارة الداخلية للمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.. فقد قامت لجنة من قطاع

حقوق الإنسان بالوزارة بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق

مديرية أمن دمياط للإطلاع على الإجراءات المتبعة لإستقبال المواطنين، وتلقى

شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى

تقدم للمواطنين، لا سيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم

على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر .

 كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية،

بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على

عدد من (رجال الشرطة ، والعاملين المدنين بأقسام الشرطة ، وعدد من المحتجزين

بمختلف الأقسام ) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.