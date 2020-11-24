محافظ القليوبية يشهد المباراه النهائية لدوري مراكز الشباب لكرة القدم بين فريقي قلما وكفر طحا ويسلم كأس البطولة لفريق قلما

كتب ضياء درويش

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم المباراه النهائية لدوري مراكز الشباب علي مستوي المحافظة بين فريقي مركز شباب قلما بقليوب ومركز شباب كفر طحا بشبين القناطر حيث فاز فريق قلما بالمركز الأول بنتيجة 2/0

وقدم محافظ القليوبية

التهنئة للفريق الفائز مقدماً الشكر لكل من ساهم في إعداد وتنظيم هذه المسابقة التي تعمل على اكتشاف المواهب الرياضية وتعمق العلاقة بين الشباب وتعمل على استغلال طاقتهم بما هو نافع ومفيد وتنمية القدرات البدنية والذهنية للشباب .

وعقب المباراة قام المحافظ بتكريم عدد من الرموز الرياضية بمحافظة القليوبية وتوزيع الميداليات على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى وتسليم كأس الدورى لكابتن فريق قلما وسط أجواء احتفالية من جمهور ولاعبى الفريق وجهازهم الفنى والإدارى .

وحضر المباراه كل من الأستاذة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والدكتورمحمود الصبروت مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية.