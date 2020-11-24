ضبط اطنان من الكبده الفاسده و الزيوت في حملة امن القاهرة

كتب طارق درويش

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية للقضاء علي شتي صور صور الجريمة و لاسيما جرائم الغش

التجارى وإستغلال السلع .. فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط القضايا

الآتية:

 ضبط (3٫500 طن كبده) بحوزة (مسئول عن ثلاجة لحوم – كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين) لإدارته

الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائيةكبده; منتهية الصلاحية وجميعها

مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق

أرباح غير مشروعة.

 ضبط (3٫750 طن كبده مجمدة) بحوزة (مسئول عن ثلاجة لحوم – كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين)

لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائيةكبده مجمدة منتهية

الصلاحية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها

بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 ضبط (15160 علبة سجائر ماركات مختلفة) بحوزة (مسئول عن مخزن سجائر بدون

ترخيص – كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة

من السجائر مجهولة المصدر وجميعها مهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على

مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 ضبط (4٫585 طن شاى) بحوزة (مسئول عن إحدى الشركات له معلومات جنائية – كائنة بدائرة

قسم مدينة نصر أول) لإدارته الشركة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية شاى

مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق

أرباح غير مشروعة.

 ضبط (13٫600 طن مستلزمات إنتاج زيوت – سلفونيك – معطر) بحوزة (مسئول عن مصنع

معطرات– كائن بدائرة قسم شرطة القطامية) لإدارته المصنع بدون ترخيص وإستغلاله فى تصنيع

العطور بإستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد

طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.