سناكس مضروب بالجيزة

كتب طارق درويش

في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لمحاربة الخارجيين علي القانون و القضاء علي صور التلاعب بالسلع التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش

التجارى .. فقد تمكنت إدارة التموين بمديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع

الأمن العام والجهات المعنية من ضبط ( 7200 كيس معبأ (سناكس) زنة الواحد 15 جرام – 28

كرتونة مكسب طعم (طماطم) وزنت 25 كيلو جرام – 200 كيس معبأة (سناكس) زنة الواحد 5

كيلو جرام – 36 شيكارة معبأة (كاتشب) زنة الواحد 25 كيلو جرام – 125 شيكارة معبأة (ذرة

صفراء مجروشة) زنة الشيكارة 50 كيلو جرام) بإجمالى المضبوطات (8 طن و958 كيلو جرام

ومستلزمات إنتاج وعبوة سناكس جميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمى) داخل مصنع للمقرمشات

(سناكس) غير مرخص كائن بدائرة مركز شرطة شبرا منت بالجيزة ، كما تم ضبط المدير المسئول

عن المصنع المشار إليه ، وبمواجهته أقر بإستخدام مستلزمات إنتاج مغشوشة ومكسبات طعم

مجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المعنية وتعبئتها داخل عبوات عليها علامات تجارية غير

مسجلة وطرحها للبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة .