امن الدولة والامن الوطني

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين

كان في مخطط هيلاري كلينتون وعقيدتها السوداء ان إطلاق صيحات الفوضي والإنفلات من اهم عوامل تأجيج المشاعر وإثارة حافز مغيبون العقول لنشر الإضطرابات و الشائعات وتمزيق اواصر الشعوب تحت مسمي الربيع العربي او ثورات هذا الربيع الغامق

واستهدفت هيلاري كلينتون الجيش والشرطة بمصر واطلقت من خلال المموالين و منظمات حقوق الانسان وجماعة الاخوان الارهابية صيحات مثيرة تدعوا الي اسقاط الجيش والشرطة والسعي الي تخريبهما باي شكل ومن خلال خطة ممنهجة وعميقة بالتنسيق مع اسرائيل وتركيا وقطر وبالفعل تم دعم فكرة الهجوم المستمر علي الجيش والشرطة بإعتبارهما من اهم مؤسسات الحفاظ علي الدولة المصرية

ففي كل التجمعات المأجورة ارتفعت صيخات يسقط يسقط حكم العسكر في اشارة الي زيادة الضغط النفسي والمعنوي لزرع فتيل الفوضي والإنفلات في ربوع الوطن المصري

وحاولت جماعة الإخوان الارهابية هدم جهاز الشرطة وزجت بمحمد البلتاجي ليكون محور هذا التدخل و بالضغط والتأجيج تم تغيير اسم مباحث امن الدولة الي الامن الوطني وان كنت علي يقين ان تغيير الاسم من امن الدولة الي الامن الوطني لم يغيير من الامر في شئ لان امن الدولة هو امن الوطن وانه لا امن ولا امان في مصر الا من خلال دعم هذا الجهاز الرفيع المستوي بوزارة الداخلية وذلك لانه يرصد و بدقة كل ما يدور في ربوع الدولة ويحدد مصادر الخطر والمعلومات التي يستطيع الحاكم ان يتخذ القرار مستندا عليها لانها معلومات موثقة وتقوم علي ادلة قاطعة مدموغة بشعار اليقين ولا تبني علي الشك والإحتمال

اردت من خلال هذة السطور القليلة ان اشير الي الدور الكبير الذي تبذله اجهزة الامن في دحض المؤامرات وكشف التحديات وتوجية الضربات الإستباقية الي كل من تسول له نفسه العبث بامن وامان الوطن

فتحية لمن يواصلون الليل بالنهار لرد مكائد الاعداء وكبح جماح الخارجيين علي القانون والمهددين لسلامة المجتمع