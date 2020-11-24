المحليات تسع كل الاحزاب ويفيض

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين

ايام وينتهي مارثون إنتخابات البرلمان وتهدأ الساحة السياسية من معارك ومنافسات طبيعية بين الاحزاب بعضها البعض وبين الافراد ويسدل الستار علي انقاق الملايين وإطلاق الشائعات والتربص والتنمر خلال هذة الفترة الساخنة

وينبغي بعد إنتهاء المارثون الملتهب ان ننظر الي الامام و لا نلتفت الي ما يعكر الصفو العام او يخلق نزاعات و خلافات لا تفيد الا اعداء الوطن والمتربصين له بالداخل والخارج وانا اري ان نستعد من الان الي إنتخابات المحليات و نضع في الحسابات انها من الممكن ان تستوعب جميع الاحزاب ولا تقتصر علي حزب واحد او ان يسطرها النواب الجدد

التنوع السياسي حرفة و ابداع يتحقق بتوازنات توطيد اواصر الديموقراطية والمشاركة السياسية الفعالة التي تقوم علي اعلاء مصالح الوطن وبما يضمن السلام الاجتماعي لخلق بيئة جديدة تعطي الفرصة الي إنصهار الجميع في بوتقة حب مصر والدفاع عنها والدعوة الي الإستقرار والالتزام

واري ان الدستور المصري قد منع التمييز ومنع التجاوزات وخلق وحدة الصف واري ان منع حزب او فرد من حقوق الترشيح والانتخاب جريمة تخالف تلك النصوص الدستورية التي منعت المشرع ان يضع قوانين معرقلة لحق الترشيح والإنتخاب فقد نصت المادة 92 من الدستور

ان الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. والمتأمل في هذا النص يكتشف ان مواد القانون لا يجوز لها ان تنتقص من هذين الحقين معا فلا إنتخاب بدون ترشيح وان القوانين الموضوعة لإستبعاد شخص واحد او حزب تعد مخالفة للدستور ومصابة بالعوار

كما تنص المادة 53 من الدستور ان

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

والمدقق في هذة المادة الدستورية يلاحظ ان الدستور حرص علي نبذ التمييز و القفز علي الحقوق والحريات المتاحة للجميع بالتساوي وبدون خروج عن النص

في القانون الخاص يقيد العام لكن بما لا يخالف الدستور وهنا يجب علي المشرع ان يزيل كل مواد القانون التي تقف عائقا امام ترشيح حزب او فرد عادي من المجتمع الا الخارجيين علي القانون او الارهابيين او المتعاونين مع جهات معادية او من ينخرون في عظام الوطن لإسقاطه ولذا فالوطن يستوعب الجميع من الشرفاء والمخلصين وينبغي ادراك ان وحدة الصف و توحيد الاحزاب السياسية كافة في طريق الحفاظ علي المفهوم العام لقوام الدولة القوية هو واجب وطني يقوم علي التطبيق العملي لمصطلح التعددية الحزبية

واستغل هذة الفرصة وتلك السطور القصيرة في توجية الشكر والتقدير لوزارة الداخلية لدورها البارع في تأمين الإنتخابات في الشوري ثم البرلمان بحكمة وإقتدار وكفاءة كبيرة تؤكد ان رجال هذة الوزارة لايألون جهدا في حماية امن مصر والحفاظ علي السلام الاجتماعي بما يحقق الفرصة الكامة لتحقيق المزيد من النجاحات الإقتصادية التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

واؤكد ان إنتخابات المحليات فرصة حقيقية لدمج الاحزاب السياسية علي فكرة الترابط والتضامن لرسم خريطة جديدة تستوعب الجميع في إطار الدستور والقانون

واضع بين يديكم نص المادة 87 من الدستور والتي تؤكد ما قصدته في هذة المقالة الموجزة —

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهليه فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.