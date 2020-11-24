الداخلية تواصل كبح جماح الخارجيين علي القانون وتنفيذ 60 الف حكم متنوع

كتب طارق درويش

تواصل وزارة الداخلية جهودها للقضاء علي كل صور الاجرام والقضاء علي الخارجيين علي القانون

خلال 24 ساعة حيث تمكنت من ضبط 185 قطعة سلاح نارى ،230 قضية مخدرات وتنفيذ

60000حكم قضائى متنوع

 فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى

الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات

الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق

النتائج الإيجابية التالية:-

 فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 185 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 165متهم)..

وذلك على النحو التالى:

(19) بندقية آلية.

 بندقية رصاص.

(33) بندقية خرطوش.

(14) طبنجة.

(118) فرد محلى.

(297) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة .

(199 ) قطعة سلاح أبيض.

 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (60000) حكم قضائى متنوع بإجمالى (5003) محكوم عليه ، وذلك على النحو التالى:

(272) حكم جناية.

(17529) حكم حبس جزئى.

(3288) حكم حبس مستأنف.

(29096) حكم غرامة.

9815 حكم