اكاديمية الشرطة تناقش فرد الامن القوي في مقصد الشريعة الاسلامية

كتب طارق درويش

في إطار حرص وزارة الداخلية لتثقيف رجال المستقبل — نظمت اكاديمية الشرطة ندوة دينية ثقفية لطلبة الفرقة الرابعة بكلية الشرطة حاضر فيها

الداعية الإسلامى/ مصطفى حسنى.. وذلك فى إطار الحرص على نشر الفكر المستنير

والوعى السليم لمفاهيم الدين الإسلامى الحنيف فى نفوس طلبة كلية الشرطة ضمن

البرنامج الثقافى لأكاديمية الشرطة فى العام الدراسى الحالــــى 2020/2021م.

 ودارت الندوة حول موضوع رجل الأمن القوى الأمين كأحد مقاصد الشريعة

الإسلامية والركائز الأساسية للأداء الأمنى المتمثلة فى خدمة المواطنين وقضاء حوائجهم

مع التحلّى بحُسن الخُلق ، وتوضيح مدى أهمية رسالة الأمن بث الطمأنينة فى نفوس

المواطنين.