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كشف حقيقة واقعة إختطاف فتاه بأسوان وطلب فدية من أهلها وضبط مرتكبى الواقعة

كتب طارق درويش
نفى مصدر أمنى صحة ما تداولته جماعة الإخوان الإرهابية علي
شبكة الإنترنت بتعرض فتاة للإختطاف بأسوان وقتلها لعدم دفع أهلها الفدية.
 وأن حقيقة الواقعة هى مغادرة الفتاة لمنزلها بمحض إرادتها ، وتوجهها للقاء أحد الأشخاص مرتبطة به عاطفياً لسابقة تقدمه للزواج منها ورفض الأسرة له ، وحدوث مشادة بينهما حول إتمام الزواج منها ، قام على إثرها بقتلها مستعيناً بقائد مركبة “توك توك” للتخلص من جثمانها بمنطقة العثور.
 وقد تمكنت أجهزة البحث الجنائى من ضبطه أثناء إختفائه بمحافظة المنيا ، كما تمكنت من ضبط قائد مركبة “التوك توك” ، وإعترف بإرتكاب الواقعة.
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