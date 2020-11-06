صوبات حرارية لإستزراع الماريجوانا بالبحر الاحمر

كتب طارق درويش

فى إطار الحهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمحاربة الإتجار في المواد

المخدرة.. فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة

بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر من رصد أحد

الأشخاص تخصص فى زراعة نبات الماريجوانا المخدر وترويج العقاقير المخدرة على عملائه بمدينة

الجونة، حيث قام بتجهيز مسكنه بصوبات زراعية ولمبات حرارية وأصص لزراعة نبات الماريجوانا

المخدر.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وتبين أنه (أحد الأشخاص مصرى ويحمل جنسية دولة

أجنبية ويعمل بمجال التسويق الإلكترونى – مقيم بمدينة الجونة وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة

ثان الغردقة) ، وذلك حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة وبحوزته (عدد 11 أصيص

بداخلهم عدد 11 شجيرة لنبات الماريجوانا المخدر – عدد 47 بذرة لنبات الماريجوانا المخدر – عدد 15

قرص مخدر لعقار الإكستاسى ( الخيوط ) – كمية لنبات الماريجوانا المخدر وزنت 10 جرام – عدد 4

كتالوج لتعلم كيفية زراعة نبات الماريجوانا – مبالغ مالية متعددة العملات – هاتف محمول – سيارة).

 بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وذلك فى حضور (سيدة مصرية وتحمل جنسية ذات الدولة

الأجنبية للمتهم – ومقيمة بذات العنوان).