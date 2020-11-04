انطلاق مشروع دعم حقوق الصحة الانجابية ومناهضة ختان الاناث بالقليوبية

نظمت مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة بالتعاون مع هيئة بلان انترناشونال ايجبت والادارة العامة لاعلام القليوبية لقاء تعريفى بمشروع تمكين الشباب ومنظمات المجتمع المدنى لدعم حقوق الصحة الجنسية والانجابية والقضاء على ختان الاناث وزواج الاطفال اليوم الاربعاء بمشاركة مديريات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والاوقاف والمجلس القومى للمرأة.

أكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الادارة العامة لاعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات ان اللقاء استهدف وضع خطة تنسيقية بين الشركاء لتوعية فئات المجتمع المختلفة وتثقيفهم وحثهم على تبني الممارسات والمعلومات الصحيحة التى تفيدهم فى مجال الصحة الجنسية والصحة الإنجابية بالاضافة الى مناهضة ختان الاناث وزواج الاطفال.

أضافت الدكتورة منى الجيلانى منسق عام المشروع بمؤسسة ال قرة للتنمية المستدامة ان المشروع سيتم تنفيذه باربع قرى بمحافظة القليوبية وهى منشاة الكرام ونوب طحا ومنية شبين القناطر وكوم اشفين

واشادت ايمان اسماعيل مدير مؤسسة بلان بالقليوبية بالمجهود التى تبذلها محافظة القليوبية في تعزيز القيم الثقافية والمجتمعية والاهتمام بقضايا الشباب بشكل خاص