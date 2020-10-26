فوز محمد عبد القوى وسيد سلطان وعبد التواب أبو النور بالغيوم

كشفت اللجنة العامة في محافظة الفيوم ، نتائج انتخابات مجلس النواب عن دائرة الأولي، حيث حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 80745 صوتا وقائمة نداء مصر 19680 صوتا، وإعلان فوز محمد عبد القوى وسيد سلطان وعبد التواب أبو النور..

وحصل المرشحون على الأصوات الأتية:

محمد محمود أحمد عبد القوى 89769 صوتا

سيد أحمد سلطان يوسف 60347

عبد التواب عبد القادر أبو النور76194

حمدى عبد الفضيل السيد 8617

محمد عبد الفتاح على عثمان 13447

محمد عويس القرنى 11255

سيد محمد عبد الهادى 5318

أشرف عبد الونيس عيسى 6013

محمد أحمد حسن 13365

محمد شاهين 13365

حسام الشيمى 13198

أشرف عزيز إسكندر إسرائيل 34745

القائمة الوطنية من أجل مصر 80745

قائمة نداء مصر 19680

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للانتخابات بعد وصول نتيجة تصويت المصريين بالخارج، والانتهاء من الفصل فى الطعون.

وبدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.

في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى”50% + 1″ من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى “الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح”، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا “فردى وقوائم” فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.