ردا ً على المقال المنشور تحت عنوان

(إستغاثة إلي رئيس الوزراء ووزير البترول )

من أهالي عزبة علاء الدين بمركز طوخ – محافظة القليوبية

يرجى التكرم بالإحاطة بأنه فور ورود المنشور تم دراستة وتبين ما يلى :-

– المنطقة المذكورة ( عزبة علاء الدين ) مجاورة لقرية الدير – مدينة طوخ ، المدرجه بخطة تنفيذ الاعمال خلال العام المالى 2020 / 2021 والتي تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية لها.

– وإستجابة لطلبات الاهالى المقدمة لشركة غاز مصر ، فقد تم ادراج عزبة علاء الدين لتنفيذ الاعمال خلال الربع الحالى من خطة الاعمال لعام 2020 .