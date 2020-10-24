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ردا ً على المقال المنشور تحت عنوان (إستغاثة إلي رئيس الوزراء ووزير البترول ) من أهالي عزبة علاء الدين بمركز طوخ

ردا ً على المقال المنشور تحت عنوان
(إستغاثة إلي رئيس الوزراء ووزير البترول )
من أهالي عزبة علاء الدين بمركز طوخ – محافظة القليوبية
يرجى التكرم بالإحاطة بأنه فور ورود المنشور تم دراستة وتبين ما يلى :-
– المنطقة المذكورة ( عزبة علاء الدين ) مجاورة لقرية الدير – مدينة طوخ ، المدرجه بخطة تنفيذ الاعمال خلال العام المالى 2020 / 2021 والتي تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية لها.
– وإستجابة لطلبات الاهالى المقدمة لشركة غاز مصر ، فقد تم ادراج عزبة علاء الدين لتنفيذ الاعمال خلال الربع الحالى من خطة الاعمال لعام 2020 .

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