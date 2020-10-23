في عهد الرئيس السيسي عاد حزب الاحرار الاشتراكين مرة اخري

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين

في كل يوم جديد يضيف الرئيس السيسي الي مصر انجاز كبير يزيد من القدرة الاقتصادية بصورة مذهلة تفوق كل التحديات والتوقعات رغم كل الاعاصير والعراقيل التي تحيط بالوطن من كل جانب داخليا وخارجيا ورغم تكاتف قوي الشر واهل وصناع الارهاب علي اثارة الفوضي والفتنة و اطلاق الشائعات والفوضي

استطاع الرئيس وضع مصر في مصاف الدول الكبري التي عظمت اقتصادها في ظروف غير طبيعية وجعل الجيش المصري العملاق في مقدمة الجيوش التي تملك قوة الردع و الدفاع عن الوطن وسلامة واراضيه وزود جهاز الشرطة بقوانين و تقنيات حديثة في مجال الحرب علي الارهاب و توجيه الصربات الإستباقية الي عصابات الاجرام والخارجين علي القانون

ففي عهد هذا الرجل عادت الحياة الي طبيعتها بعد سنوات عجاف وفوضي و قتل وترويع وبلطجة شهدتها البلاد في سنة حكم سوداء ايام المعزول مرسي

واقول كلمة صدق لا مجاملة انه خلال حكم الرئيس السيسي صدرت احكام قضاء اعادت حزب الاحرار الاشتراكيين الي الساحة السياسية وهو احد الاحزاب السياسية الكبري ال3 التي بنيت عايها نظرية التعددية الحزبية مصر العربي الاشتراكي و التجمع والاحرار الاشتراكيين عام 1977 بقرار من الرئيس السادات — والاجمل ان الجهات التنفيذية ولجنة شئون الاحزاب قد نفذا الحكمين ارقام 3359 لسنة 135ق الصادر من محكمة استئناف عالي القاهرة الدائرة 66 مدني بصحة ونفاذ قرارات المؤتمر العام المنعقدفي 23-2 -2006 وحتي 2013 — والثاني 98565 لسنة 65ق عليا

واسس الحكم الاستئنافي الاول انني رئيس الحزب في المدة المذكورة 2006 حتي 2013 وهذا الحكم قد قضي قانونا علي كل من ادعوا انهم متنازعين ونفت المحكمة صفة اي متنازع علي الحزب و اصبح الحكم هو عنوان الحقيقة ان طارق درويش هو صاحب الحق وحده فقط في الدعوة لقعد المؤتمر العام وبالتالي تسقط ادعاءات الخصوم في خلق اية نزاعات علي حزب الاحرار الاشتراكيين

و بطرح حكم الصحة والنفاذ علي لجنة الاحزاب تم التنفيذ واقرت اللجنة المدة المذكورة في الحكم

و ابان نظر الطعن رقم 98565 لسنة 65ق عليا امام المحكمة الادارية العليا جاءت هيئة قضايا الدولة بمذكرة في جلسة 21-12-2019 اكدت خلالها ان هناك نزاع علي رئاسة الحزب بين 8 متنازعين غير الطاعن وهو انا

واصدرت المحكمة الادارية حكما تاريخيا اكدت فيه عدم وجود نزاع جدي علي رئاسة حزب الاحرار الاشتراكيين علي سند صحة القرارات النفاذة من المؤتمر العام وكذا صحة الدعوة الي إنعقاد المؤتمر عن طريق رئيس حزب الاحرار الثابت بقرار لجنة الاحزاب الصادر في 4-8-2019 والمؤكد للحكم الصادر من محكمة الاستئناف بصحة ونفاذ قرارات المؤتمر العام وايضا قرارات المجالس الدائمة والتي تمت بدعوة صحيحة من رئيس الحزب طبقا للمادة 4 من الائحة الداخلية وكذا المادة 10 من قانون الاحزاب السياسية

واكدت المحكمة الادارية العليا ان القصد من الإخطار المشار اليه بنص المادة 16 هو ان يتم إخطار اللجنة عن طريق رئيس الحزب فقط وان الثابت ووفقا للحكم 3359 لسنة 135 ق استئناف عالي القاهرة ان درويش هو اخر رئيس حزب له حق الدعوة الي عقد المؤتمر العام وبالتالي صحة الدعوة الي المؤتمر الثاني المنعقد في 5مارس 2018 –

وبعد تسليم الصيغة التنفيذية الي لجنة شئون الاحزاب والتي تضم نخبة محترمة من صفوة القضاة و الموظفين بها تم تنفيذ الحكم و الإعتداد بي رئيسا لحزب الاحرار الاشتراكيين و السماح للحزب بخوض الانتخابات الحالية للبرلمان ليكون عهد الرئيس السيسي هو عهد تنفيذ احكام القضاء وعودة حزب الاحرار الإشتراكيين الي الساحة السياسية من جديد ليكون ذلك شاهدا علي عصر الحريات المسئولة والديموقراطية المنضبطة لحماية مصر و شعبها