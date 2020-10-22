استغاثة الي وزيرة التضامن الاجتماعي و السيد رئيس مجلس الوزراء

استغاثة الي السيدة الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي

استغاثة الي السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء

استغاثة الي السيد الدكتور رئيس مجلس امناء مؤسسة مصر الخير

استغاثة الي السيد الدكتور رئيس مجلس امناء جمعية صناع الخير

والحالات الانسانية من عزبة علاء الدين بقرية الدير بطوخ باالقليوبية

الموضوع

عدد سبعة حالات انسانية منازلهم ايلة للسقوط وتحتاج الي اعادة بناء واعمار وتأهيل منازلهم حيث انهم تصررو من هطول الامطار والسيول والطقس السئ والبرد القارص في الشتاء الماضي ونحن مقبلين علي دخول موسم الشتاء وهذة الحالات الانسانية تسغيث بسيادتكم خوفا من فصل الشتاء والبرد القارص والامطار هذا العام وينطبق عليهم مبادرةحياة كريمة ومبادرة سكن كريم بوزارة التضامن الاجتماعي

واسماء الحالات الانسانية وهم:-

١-نهلة احمد ابو المعاطي الديب ارملة ولديها ابناء بمراحل التعليم ومنزلها بجوار منزل وثة الاستاذ فتح اللة عويضة بركات

٢-عفاف عطية محمد الطوخي عبدالحليم ارملة ولديها ابناء ومنزلها بجوار منزل ورثة المرحوم فتحي فؤاد حسب اللة

٣- محمد فودة علي فودة محدود الدخل ولدية ابناء ومنزلة باارض ورثة المرحوم الحاج السيد احمد علي الدين

٤-نجلاء محمد احمد محمد علوان زوجها مريض ويعاني من جلطة وملازم الفراش ولديها ابناء من ضمنهم ابنة معاقة ذهنيا ومنزلها بجوار الحاج جمال ابو شحاتة

٥- محمد صلاح محمد عامر محدود الدخل ولديه ابناء صغار بمراحل التعليم المختلفة ومنزلة بشارع السيد حسن امبابي

٦-حسن سالم حسن شعلان مسن ولدية ابناء بمراحل التعليم المختلفة ومنزلة بشارع الحاج يحي عبدالعزيز حجاج سعود

٧- عزت جاد احمد الكردي معاق بقدمة ولدية ابناء ومنزلة بجوار منزل الحاج محمد سيد عز العرب