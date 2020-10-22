استغاثة إلى معالي وزير الداخلية.. ذعر اهالي بنها من تفشي ظاهرة خطف الطالبات

ذعر وهلع بين اهالي طلبة جامعة بنها حيث انتشرت ف الآونة الاخيرة وعن طريق بعض السيدات المختمرات و لوحظ من بعض الأهالي وجود معهم بعض الافراد و سيارات سوزوكي و الغرض منها خطف الطلبة و سرقة أعضائهم و المتاجرة بها حيث قام العديد من اولياء الامور بالاستغاثة بجريدة التايم المصرية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والذين يطالبون السيد وزير الداخلية بمراقبة و سرعة ضبط الجناة و تشديد الرقابة الأمنية و مراقبة الشارع بالكاميرات لضمان سلامة أبنائنا الطلاب و قفل الباب علي المخربين من الجماعات الارهابية و يطالب اولياء الامور

السيد وزير الداخلية

السيد مدير امن القليوبية

السيد مدير مباحث القليوبية

بضرورة التواجد الامني المستمر و الدوريات الراكبة و التصدي لكافة أنواع الجريمة