المستشار محمود سليمان: يُعلن تأييده لـ”نانسي فتحى” في انتخابات مجلس النواب

أعلن المستشار، محمود سليمان، رئيس خيمة التواصل العاليمة “مصر”، عن تأيده للمرشحة المحتملة لـ “قائمة نداء مصر ” رمز الخريطة رقم (2)قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد

وأشار”محمود سليمان”: على أهمية تمكين المرأة المصرية نظرا لما تمثله من إثراء للحياة النيابية والتشريعية في مصر حيث يعد الغرفة الاولى بالبرلمان المصري علاوة على دوره المهم في تعزيز العملية الديمقراطية، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع ككل وعلى المرأة بشكل خاص باعتبارها نصف المجتمع.

يذكر أن المرشحة ” نانسي فتحي ” ، تعمل فى مجال القانون ” محامية ” ,مجموعة الفطيم ومساعد برلماني

حاصلة على العديد من الدورات

دورة في التحكيم التجاري الدولي نقابه المحامين القاهرة

دوره التحكيم الدولي من جامعه القاهره

كورس في صياغه العقود باللغه الانجليزيه من وزارة الشباب والرياضة

دوره اعداد القادة واداره الاعمال بالمعهد العربي لدراسات التابع لجامعه الدول العربيه

دوره في محاكه النظام السياسي المصري بالمدينه الشبابيه بالاسكندريه التابع لوزاره الشباب ةالرياضه بالتعاون مع المبادره الوطنيه للمنحة مشروع تنميه وطن

دوره في اعداد النقابي الناجح في مؤساسات المجتمع المدني في الشركات والنقابات العامه بمعهد الاداره التابع للاتحاد العام انقابات عمال مصر

دوره في استرلتيجيه التغير

دوره في خدمه العملاء” تحديد الهدف “

دوره في تقيم الذات ومهارات العرض التقدمي

دوره في مهارات الاتصال في مجال الاعمال

دوره في مهارات ادارة المشروعات

دوره في اداره المشروع النهائئ واداره الوقت

ورشه التنميه البشريه” مهارات التفكير الابداعي ” من اتحاد الخليج العربي للتنميه والتدريب والاسشارات بالتعاون مع مركز القاهرة لتنميه الموراد البشرية في الفتره من 27 الي 28 يونيه 2020

البرنامج التدريبي لاعداد القادة من اتحاد الخليج العربي للتنميه والتدريب والاسشارات بالتعاون مع مركز القاهرة لتنميه الموراد البشرية في الفتره من 17 الي 19 يونيه 2020

ورشه تنمية ادراية لمبادئ التخطيط الاستراتيجي من اتحاد الخليج العربي للتنميه والتدريب والاسشارات بالتعاون مع مركز القاهرة لتنميه الموراد البشرية في الفتره من 20 الي 21 يونيو 2020

ورشه التنميه الادارية ( التغير الاداري ومهارات القياده ) من اتحاد الخليج العربي للتنميه والتدريب والاسشارات بالتعاون مع مركز القاهرة لتنميه الموراد البشرية بتاريخ 5 يوليو 2020

دوره القيادة التجارية والمهارات الإدارية بجامعه ويلبرج للتعليم المفتوح

إدارة الوقت ومهارات التفكير

المقابلة الشخصية ومهارات السيرة الذاتية

إدارة الموارد البشرية

مهارات مدرب محترف

مهارات العرض

مهارات الاتصال الفعال

لتنمية البشرية – إدارة الأزمات

كما شاركت فى العديد من الفاعليات والمؤتمرات

المشاركه في فعاليات المؤتمر القانوني الاول لشباب محامين مصر

المشاركه في تدشين مشروع اعدا ال 1000 قائد قانوني بنقابه المحاميين

المشاركه في مؤتمر الصحه الافريقي الدولي بقاعه المنارو بمدينة نصر برعايه جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسه القاده للعلوم الادراريه والتنميه