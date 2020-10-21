الشارع السياسي

المرأة نصف المجتمع “نانسي فتحي ” تشيد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة فى مجلس النواب 2020

المرأة نصف المجتمع “نانسي فتحي ” تشيد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة فى مجلس النواب 2020

المرأة نصف المجتمع "نانسي فتحي " تشيد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة فى مجلس النواب 2020

أشادت المرشحه “نانسي فتحي عبد الخالق ” المحاميه والمرشحة عن دائرة الهرم بـ قائمة نداء مصر بدور السيد الرئيس “عبد الفتاح السيسي ”  لدعمة المتواصل  للشباب ودمجه في الحياة السياسية وخاصة المراءة التي شهدت في عصره اقصي اهتمام وذلك لمنحها كوته في مجلس الشيوخ وكذلك مكانه في مجلس النواب بلغت ٢٥%

وطالبت نانسي فتحي جموع الشعب  المصري  بالنزول  في العرس الوطني في انتخابات  مجلس النواب  لاختيار من يمثلهم  تحت قبة البرلمان لخدمتهم  وأشارت إلى أن الشعب المصري  يعي تمامًا  دور الدولة  في حماية مقدرات الشعب  وتوفير حياة كريمة لأبنائه.مناشدة الشعب المصري بالعمل بكل قوة لبناء مصر القوية الحديثة في كافة المجالات.

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