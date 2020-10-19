صرخة مظلوم إلى الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء من تعنت رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى

اغيثوني ..اغيثوني.. اغيثوني

هكذا بدأ الأستاذ سري عبالحميد عبدالخالق كلامه معي ..

أنا موظف بالمعاش البنك الزراعي المصري من يوم ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ وحتي اليوم لم أحصل علي مستحقاتي كامله من رصيد إجازتي والعلاوات المستحقه

حتي معاشي الشهري لم اتقاضاه منذ تاريخ خروجي علي المعاش..

وذلك بسبب تعنت رئيس مجلس الادارة معي ماذا أفعل وآنا لي ٨٩٧ يوم رصيد إجازات وقد خدمت بالبنك ٣٧ عام ..

استغثت بالله …

وبسيادتكم أن أنا تغيثوني

فخامة الرئيس رئيس الجمهورية

السيد رئيس مجلس الوزراء

السيد وزير المالية

السيد محافظ البنك المركزي