ايمان ريان نائب محافظ القليوبية في جولة بقري طوخ

كتب أحمد عصمت عبدالغفار

أجرت الدكتورة” إيمان ريان نائب محافظ القليوبية “

جولة ميدانية للمشروعات الجارية بقري ومدينة طوخ، وتفقدت أعمال بناء صاله ألعاب رياضيه بمركز شباب دندنا، برفقة متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب.

كما تم تفقد أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزى الجاري إنشاؤها على مساحة 3450 متر بتكلفه إجمالية حوالى 300 مليون جنيه، حيث أنه تم الانتهاء من بناء أعمدة الدور الثانى علوى وتم اعتماد الرسوم الخاصة بالمستشفى من الوزارة

وامتدت الجولة لتفقد مشروع توسعات محطة مياه طوخ بقرية العبادله وذلك بعدد 6 طرمبات (3 طرمبات رايقه + 3 طرمبات عكره) وتم تركيب عدد 2 طرمبة رايقه وجارى تشغيلهم وبعدد ذلك سيتم ضخ المياه والتعقيم واخذ العينات للتشغيل.

كما تم تفقد مدرسة كفر العمار الاعدادى والثانوى التابعة للوحدة المحلية بالعمار المقامة على مساحة 3500 متر بتكلفة 10 مليون جنية، حيث تم البدء في انشاء المدرسة يوم 8-12-2019 وسيتم الانتهاء منها في 7-11-2020.

كما تم تفقد الوحدة المحلية باجهور الكبري في وجود الدكتور محمد أبو النور رئيس الوحدة المحلية باجهور الكبري

وقدمت الشكر لكل شباب اجهور على المجهودات المبذولة تجاه القرية من نظافة وتجميل وإقامة مشاريع تنموية

واختتمت الدكتورة إيمان ريان ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة زيارتها الي قرية كفر الرجالات التابعة للوحدة المحلية باكياد دجوي

في وجود “رئيس الوحدة الاستاذ ايمن حسين حسانين” وبعض شباب كفر الرجالات واكدت دعمها الكامل لرفع البنية التحتية لقري الوحدة

وقدمت الشكر للسيد رئيس الوحدة باكياد دجوي على المجهود الكبير لقري الوحدة وذلك جاء عن طريق المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية من قبل أبناء قري الوحدة المحلية من تنظيف وتشجير وتجميل وإنارة فضلا عن مواجهه أزمة فيروس كورونا المستجد وذلك بالتعاون مع الوحدات الصحية وشباب قري الوحدة المحلية