استغاثة إلى معالي وزير الكهرباء والطاقة من أهالي عزبة شمس

عزبة شَمس بين مطرقة المحليات وسندال المسئولين فمنذ اكثرَ من عشرون عام وعزبة شمس محرومه من الخدمات ومنزوعة من الخطة ميزانية الوحدة المحلية بقريه مشتهر باوامر أعضاء مجلس النواب الفساد يين هذه العزبة محرومه من المرافق تنفيذا لتعليمات مجلس النواب الصادرة المسئولين تاديبا موجها ضد الاهالي وذلك لعدم خروج الاهالي وتايدهم في الانتخابات اولا عزبة شمس لايوجد بها اناره بداخلها وعندما قامو بتقديم طلب الانارة قام احد اعضاء مجلس النواب بالعمل علي إصدار تعليمات للرئيس الوحدة المحلية برجوع الكشافات على الفور وبالفعل تما تنفيذ الأوامر على مراء وسمع أهالي العزبة ثانيا العزبة مجهوله الخدامات الكهربائية ثالثا حقوقهافي رصف الطرق مهدورة فقد تمارصف طريق الحصه من الحصة حتى رشاح ميت كنانة وعندما وصل الطريق أمام العزبة تما إيقاف الطريق وتحويل المساحة المتبقية إلى مكان اخر وحتى الآن وبعد الموافقة على إعادة مسافه ١كيلو متر لعزبة شمس تردت بعض الاخبار انه تمانقلهالمكان اخر فهل هذا الأمر ي دي رئيس الجمهورية يا ساده هناك امر أخطر من الأمور السابقة بالعزبة فهناك ترعة تبعد عن المؤسسة التعليمية للتعليم الأساسي بالعزبة بخمس أمتار ووزارة الري تتعمد رفض تغطية الجزء المجاور للمؤسسة علَما أن المؤسسةبها ١٠٠٠تلميذ أيضا وبها رياض أطفال علَما أن هناك من قبل حدث غرق بعض الاطفا ل بسبب عدم تغطية هذه المنطقة من الترعة رغم استغاثة الاهالي بالمسئولين اكثر من مره الاان المسئولين يتجاهل ن هذه الاستغاثات أرضا ء لاعضاء مجلس نواب طوخ فمن هنا تتقدم أهالي عزبة شَمس بالاستغاثة لرئيس الجمهورية مباشرة ضد المسئولين بمحافظة القليوبية وذلك لضياع حقوقهم في المرافق وأيضا ضد المسئولين في وزارة الري ومديرية الري بالقليوبية لعدم اخذ الإجراءات السريعة في تغطية الجزء المجاور للمؤسسة التعليمية الموجودة بعزبة شَمس وذلك حفاظا على أولادهم من الموت ٠٠٠٠ قام بتغطية الموضوع وتحقيقاته ٠٠٠ بحيري خاطر مؤسس مبادرة معا ضد الفساد وأماني اللبان المحررة الصحفية بوفد القليوبية