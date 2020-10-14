محافظ القليوبية يصدر قرار بتكليف عدد من نواب مجالس المدن والمراكز والاحياء

في اطار الحرص علي تحقيق طفرة في كافة الأعمال والخدمات التي تقدمها الوحدات المحلية وذلك من خلال ضخ دماء جديدة بقيادات الصف الثاني بالوحدات المحلية ونقل بعض القيادات إلي مواقع أخري أصدر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، القرار رقم 878 لسنة 2020، والخاص بتكليف مجموعة من العاملين بديوان عام المحافظة والمدن والمراكز والأحياء للعمل بمنصب نواب لرؤساء المدن والمراكز والاحياء، وذلك بعد الاطلاع على القانون 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وتضمن القرار في مادته الأولى يندب ويعدل ندب كل من السادة الاتية اسماؤهم بعد بالعمل نائبا ًلرئيس الوحدة المحلية للمراكز والمدن والاحياء وذلك على النحو التالى:

– يكلف السيد/محمد السيد احمد غنيم والسيد/مصلحى جمال مصلحى هدية للقيام بعمل نائبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر

– يكلف السيد/حمادة السيد عفيفى والسيد/ياسر ابراهيم عبد الحميد للقيام بعمل نائبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها

– يكلف السيد/مصطفى محمد محمد حسانين والسيد/سمير محمد عمر للقيام بعمل نائبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ

– تكلف السيدة/سلوى ابو العينين محمد ابو العينين للقيام بعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها

– يكلف السيد/محمد عبد الغنى فوزى والسيد/السيد عبد العظيم ابو المجد للقيام بعمل نائبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب

– يكلف السيد/ايهاب مهدى رمضان والسيد/مجدى صلاح محمد البكري للقيام بعمل نائبى رئس حى غرب شبرا الخيمة

– يكلف السيد/محمد على عبد المقصود والسيد/مختار عبد الرحمن شداد للقيام بعمل نائبي رئيس حى شرق شبرا الخيمة

– يكلف السيد/حنفي محمد حنفي عبد الرازق والسيد/هانى عبد السميع محمد على للقيام بعمل نائبي رئيس الوحدة المحلية لمدينة الخصوص

– يكلف السيد/محمد ابراهيم محمد علام والسيد/السيد مصطفى الاكشر للقيام بعمل نائبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية

– يكلف السيد/ناصر سيد عبد اللطيف والسيد/علاء حسنى محمد شرف للقيام بعمل نائبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر

– يكلف السيد/ طلال الحسينى دياب على والسيد/عبد المنعم محمد عطيه العزب للقيام بعمل نائبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة