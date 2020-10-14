محافظ القليوبية يصدر قرار بالغاء ندب

اربعة من نواب رؤساء المدن

محافظ القليوبية يصدر قرار بالغاء ندب

اربعة من نواب رؤساء المدن

أصدر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، القرار رقم 877 لسنة 2020، والخاص بالغاء ندب عدد اربعة من نواب رؤساء المراكز والمدن والاحياء وعودتهم الى العمل بديوان عام المحافظة ، وذلك بعد الاطلاع على القانون 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وتضمن القرار في مادته الأولى الغاء ندب كل من الاستاذ على امام على ابو العلا نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها ومحمد محمد ياسين نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ وكرم حسن طه السويلكى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب واحمد عويس احمد عويس نائب رئيس حى غرب شبرا الخيمة

أصدر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، القرار رقم 877 لسنة 2020، والخاص بالغاء ندب عدد اربعة من نواب رؤساء المراكز والمدن والاحياء وعودتهم الى العمل بديوان عام المحافظة ، وذلك بعد الاطلاع على القانون 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وتضمن القرار في مادته الأولى الغاء ندب كل من الاستاذ على امام على ابو العلا نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها ومحمد محمد ياسين نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ وكرم حسن طه السويلكى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب واحمد عويس احمد عويس نائب رئيس حى غرب شبرا الخيمة