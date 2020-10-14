حقوق أهل دائرتي وتشريع قوانين ضد الفساد أولوياتي بالبرلمان

كتب :بهاء زايد

دفع حزب “مستقبل وطن” بمحافظة أسيوط بالمرشح الدكتور ناصر عثمان أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوقجامعة أسيوط و أمين الشؤون القانونية بحزب مستقبل وطن بأسيوط لخوض إنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ عن دائرة البداري وساحلسليم والفتح وأسيوط_الجديدة وأبنوب.

وأشار الدكتور ناصر عثمان، إلى أن مهمته حصول أهالي دائرته على حقوقهم في ” التعليم، والصحة، والأمن، والمرافق العامة” وأنه على دراية كاملة بحجم المشاكل والمعاناة والعمل على حل كافة المشاكل والتحديات التي تواجه الأهالي، وأنه كرجل قانون سيسعى إلى تشريع القوانين التى تقضي على الفساد أينما وجد ، ومحاسبة الفاسدين وتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وتفعيل قانون المجالس المحلية الجديد.

وأختتم الدكتور ناصر عثمان، تصريحاته قائلاً أن إختيار الحزب له كان تتويجا لنشاطه الملحوظ بين أبناء الدائرة على مدار سنوات وأنه سيستكمل المسيرة في خدمة الأهالي والعمل علي التواجد بينهم هذا بالإضافة إلى دوره البرلماني سواء الرقابي والتشريعي، تحت راية حزب مستقبل وطن، وذلك بدائرة البداري وساحل سليم و أبنوب وأسيوط الجديدة والفتح ، مشيرًا إلى أنه حصل على رقم 1 ضمن قائمة المرشحين ورمز الكتاب كشعار انتخابي .

وأضاف الإعلامي بهاء زايد ، أن الدكتور ناصر عثمان، قام بعدة جولات في دائرته للتعرف على أبرز المشاكل التي تواجههم، التواصل مع عدد كبير من العائلات والأهالي الشخصيات العامة بدائرته، حيث زار وتواصل مع آل الشويخ و آل إبراهيم و آل أحمد وآل رمضان و آل رحيم وعائلة العلالمه والشيخ أحمد بالعقال البحري بدائرة مركز البداري ، وآل راشد بالجزيرة البحرية وآل سليمان بطعمه وآل عبد الرحمن الضحيان بنجع زريق وآل سلطان بالنواميس وعائلة الزواتين، واهالى الكوم الأحمر والكداريك، آل سالم بالشيخ عتمان، وعزبة عقيل وعائلة الضيوفه بالنواوره، وعزبة الأقباط بالعتمانية، وعائلة العقايله بالعتمانية، وعائلة الزوايدة،وأولاد الشيخ عبد الله، وعائلة الارواق وآل زناتى وزليتن ونجوع المعادي بدائرة مركز البداري، والشاميه والملك و قرية دير الرويجات بدائرة مركز ساحل سليم وجزيرة المطمر ، وعائلة القواسم ، وبنى محمد بدائرة مركز أبنوب، وقرية بصره وعرب الكلابات بدائرة مركز الفتح.

يذكر أن عملية الإنتخابات تجرى فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، بالإضافة إلى نظام القائمة ، وتجرى إنتخابات المرحلة الأولى خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الإنتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.