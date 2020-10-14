بالصور انتفاضة محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان ضد الإشغالات والفوضي بشبرا الخيمة وبنها

كتب_ السيد يوسف

عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية فاجئ حي شرق وغرب بشبرا الخيمة ومدينه بنها بجوله تفقدية للوقوف على الإشغالات وحالة النظافة العامة وذلك مساء أمس الثلاثاء 13اكتوبر الجاري ، حيث تحرر 10 محاضر لعدد من المقاهى والكافيهات وتم مصادرة 52 شيشة وغلق 4 كافيات كما تم تحرير 6 إشغالات وتعديات علي حرم الطريق العام بالاضافة الى مصادرة 120 كرسى و3 انبوبة بوتاجاز مفترشة الطريق ، وذلك فى إطار الحفاظ على البيئة والسير الأمن العام للمواطنين ، وتحقيق السيولة المرورية وتنفيذ القانون وإرجاع المظهر الحضاري لمدن المحافظة .

فى إطار جولات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الدائمة والمفاجئة قام مساء امس الثلاثاء بجولة مسائية مفاجئة إستمرت لما بعد منتصف الليل بمدينتي شبرا الخيمة وبنها، حيث شملت المرور على منطقة وابور الثلج ومنشية النور والحرس الوطنى بمدينة بنها حيث تم تحرير 5 محاضر اشغالات كما تم مصادرة 2 شيشة داخل احد الكافيهات ووجه المحافظ بغلقها لمخالفتها الاجراءات الاحترازية المتبعة كما تم ضبط 2 سيارة سوزوكى تقوم بالغسيل على الطريق العام مما يعرض الطريق العام للاتلاف ، كما قام الهجان بجولة مفاجئة لاحياء شرق وغرب شبرا الخيمة شارع ١٥ مايو وشارع ١٣٥ بحي شرق شبرا الخيمة وكذلك شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة .

فقد وجه المحافظ باتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم بالتنسيق مع ادارة مرور القليوبية حيث تبين انها تعمل بدون رخصة قيادة ومخالفة لشروط التراخيص (يحمل ركاب بالاجر) وعلى الفور تم تحرير محاضر لهم.

وقد أشرف المحافظ علي ازاله الإشغالات المتواجده بالحي ، مشددا على استمرارية العمل خلال الفتره المسائيه واستمرار رفع الإشغالات ومتابعتها بشكل دوري لعدم عودتها مره اخرى ، ومنع إقامة الأكشاك أو أي شيء يعوق الحركة المرورية .

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها.