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مواصلة الجهود لمواجهة العبث بالمال العام

كتب طارق درويش 

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمحاربة العبث بالمال العام فقد تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا
من (محامى لإحدى الجمعيات بسوهاج) .. بقيام إحدى السيدات تعمل بذات الجمعية بالاستيلاء على
مبالغ مالية من أموال الجمعية.
 فقد أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وأسفرت عن قيام إحدى السيدات (منسق
قروض بالجمعية المشار إليها سابقا  – لها معلومات جنائية – مقيمة بدائرة قسم ثان سوهاج ) ..
بإستغلال طبيعة عملها بالجمعية والمنوط بها تحصيل أقساط القروض من المقترضين ، وقامت بتحصيل
أقساط قروض من (200) مقترض قيمتها بإجمالى مبلغ (800٫000 – ثمانمائة ألف جنيه مصرى) ،
وإختلاسها لنفسها دون وجهة حق وعدم توريدها لخزينة الجمعية ، وقد أمكن الحصول على كافة
المستندات المؤيدة للواقعة.
 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار
إليه.

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