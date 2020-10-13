كشف غموض واقعة إختفاء فتاة المنوفية علي السوشيال ميديا

كتب طارق درويش

نشرت (إحدى السيدات – مقيمة بمركز السادات بالمنوفية ) عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” ، منشوراً تضمن بغياب كريمتها “سن 15 – طالبة”، وعدم عودتها من أحد الدروس الخاصة .. وأعقب ذلك تداول منشور عبر الصفحة الشخصية الخاصة بشقيقة المتغيبة يتضمن عودتها ، وتعرضها لمحاولة إختطاف من قبل سيدة عجوز مجهولة عن طريق تخديرها ، وأنها عادت ممزقة الملابس دون حقيبتها وهاتفها المحمول.

بالفحص وبإستدعاء والدة الفتاة وسؤالها قررت بتغيب كريمتها ، وعودتها عقب ذلك .. كما أقرت بقيام شقيقة المتغيبة بنشر المنشور المشار إليه.

بسؤال المتغيبة نفت تعرضها لثمة مكروه ، وأنها طوال فترة تغيبها كانت رفقة أصدقائها بالشارع ، وعقب عودتها للمنزل إختلقت واقعة تعرضها للتخدير من قبل سيدة عجوز خوفاً من أهليتها.