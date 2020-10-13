أخبار مصرعاجل

كشف غموض واقعة إختفاء فتاة المنوفية علي السوشيال ميديا

الفيس بوك

كتب طارق درويش

نشرت (إحدى السيدات – مقيمة بمركز السادات بالمنوفية ) عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” ، منشوراً تضمن بغياب كريمتها “سن 15 – طالبة”، وعدم عودتها من أحد الدروس الخاصة .. وأعقب ذلك تداول منشور عبر الصفحة الشخصية الخاصة بشقيقة المتغيبة يتضمن عودتها ، وتعرضها لمحاولة إختطاف من قبل سيدة عجوز مجهولة عن طريق تخديرها ، وأنها عادت ممزقة الملابس دون حقيبتها وهاتفها المحمول.  

 بالفحص وبإستدعاء والدة الفتاة وسؤالها قررت بتغيب كريمتها ، وعودتها عقب ذلك .. كما أقرت بقيام شقيقة المتغيبة بنشر المنشور المشار إليه.

بسؤال المتغيبة نفت تعرضها لثمة مكروه ، وأنها طوال فترة تغيبها كانت رفقة أصدقائها بالشارع ، وعقب عودتها للمنزل إختلقت واقعة تعرضها للتخدير من قبل سيدة عجوز خوفاً من أهليتها.

Post Views: 29

مقالات ذات صلة

منذ 41 دقيقة
515

إنتخابات البرلمان في الطالبية والعمرانية علي صفيح ساخن والمفأجات مستمرة

منذ 57 دقيقة
518

مواصلة الجهود لمواجهة العبث بالمال العام

منذ يوم واحد
1٬141

لو مش قدها سبها و أرحل : هكذا ينادون أهالى شبرا الخيمه و بنها

منذ يوم واحد
847

وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات محدودة تضم 16 قيادة محلية منهم حى غرب شبرا الخيمة

Don`t copy text!