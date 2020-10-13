إنتخابات البرلمان في الطالبية والعمرانية علي صفيح ساخن والمفأجات مستمرة

كتب شريف علي

تعد دائرة الطالبية والعمرانية من أصعب الدوائر التي يتوقع السياسيون نتائجها نظرا لطبيعتها القبلية والعصبية فتضم الدائرة كل المتناقضات الغني والفقير، المتعلم والجاهل مما جعل البعض يطلق عليها مصر الصغرى. وتعتبر دائرة الطالبية والعمرانية ذات طابع خاص حيث كانت تمثل الدائرة ٤ مقاعد في الانتخابات البرلمانية عام ٢٠١٥ ذلك قبل انضمام دائرة الطالبية للعمرانية حتى أصبحا دائرة واحدة تتنافس على مقعدين فقط ومقعد بالقائمه حجز مسبقا للنائب ايهاب منصور نائب الكتله المسيحيه بالعمرانيه وفقا لقانون تقسيم الدوائر الذي أقره مجلس النواب. ويبلغ عدد المرشحين الذين يتنافسون على مقعدين بالدائرة ٣٦ مرشحا وهم: ١-محمد على عبدالحميد ٢-احمد عاشور -روماني أبوزكرى ٥- عماد عياد ميلاد شحاته خالد عرفات العدوي ٦- عصام نحمده ٧- إنتصار سيد محمود أحمد ٨- محمد الفولي ٩- سعيد جمعة عباس محمد ١٠- مدحت عبدالتواب جمعة ١١- محمد عبدالملك ١٢- محمد نوير ١٣- جمال جبالى حميدة ١٤- أحمد البكري ١٥-علاء الدين شلتوت ١٦- محمد أحمد فؤاد ١٧-سعد عوض مسعد ١٨-رشا محمد عبدالمقصود ١٩- أسامة فايز ٢٠- سميرة ابراهيم محمود ٢١- عبدالرحمن شلتوت ٢٢-مختار عبدالبصير ٢٣- عطية معوض عطية ٢٤- علي عقل ٢٥-منى عبدالحميد ٢٦- سعد سليمان عبدربه ٢٧- على علام فهمى خيرالله ٢٨- مصطفى إبراهيم بدر على ٢٩- أسامه عبدالحليم ٣٠- أشرف غبريال ٣١-محمد الشحات ٣٢- عبدالله محمد شهبة ٣٣- محمد عاشور ٣٤- حسين القصاص ويصبح السباق الانتخابي فريد من نوعه حيث يظهر الحصان الاسود للسباق صاحب كرسي الاعاده في الدورة السابقه وابن الكوم الاخضر حسين القصاص و ٦ مرشحين مدفوعة من ٥ أحزاب، و٤ سيدات، ومنافسين من عائلة واحدة بالإضافة للمستقلين التي تشهد لهم الدائرة بالكفاءة. وبالنظر إلى المرشحين نجد المنافسة شرسة لوجود مؤيدين لكل مرشح يحظى بشعبية في الحيز الذي يخدم فيه بينما يحظى النائب الحالي محمد فؤاد المرشح عن الحزب المصري الديمقراطي بشعبية ليست كبيرة بالقدر الذي يمنحه الفرصه الذهبيه للفوز بأحد المقاعد لوجود منافسه قويه بينه وبين محمد علي في الطالبيه رغم اتحاده مع الحاج علاء شلتوت صاحب كرسي الاعاده في الدورة السابقه وقد يكون فك الارتباط مع حصان الكوم حسين القصاص سبب في خسارة الكثير من الأصوات في الطالبيه وخصوصا الكوم الاخضر الذي قام شبابه بعمل اكبر مظاهرة تأييد في الدائرة وقد يكون هناك تحالف اخر خفي بين اشرف غبريال المدعم بقوة من ايهاب منصور وعماد عياد صاحب المركز الخامس في الدورة السابقه والكتله المسيحيه في الدائرة و نجد أنه ينافس علاء شلتوت من نفس العائلة عبد الرحمن شلتوت المرشح عن حزب الوفد وتكررت هذه المنافسة سابقا في الانتخابات البرلمانية ٢٠١٥.وحدث انقسام ومشادات بينهما كانت علي مراي ومسمع من الجميع فيما يحظى الوجه الجديد محمد عاشور بتأييد شعبي في منطقة العمرانية خاصة في شارع مستشفى الصدرولكن قد يكسب بعض الأصوات الأخري من بعض المستقيلين من مستقبل وطن بالعمرانيه بينما ينافس ايضا محمد علي عبد الحميد النائب الحالي عن الطالبية والمرشح عن حزب مستقبل وطن والذي يعتمد علي القواعد الحزبية لمستقبل وطن لدعمه وهناك المفاجاه المرشح احمد عاشور عن حزب الشعب الديمقراطي وهو في تحالف مع النائب الدكتور محمد علي وهو مدعوم من النقابات العماليه .بينما يأتي بعض المرشحين مثل خالد عرفات العدوي بتأييد اهله وأقاربه وبعض الأصدقاء الذين يدعمونه وبقوه. وايضا يأتي عصام نحمده رئيس جمعية حمايه بتأييد بعض الأصدقاء ومن قدم لهم الخدمات بجمعية حمايه وعمله بالعمل العام بالعمرانيه لأكثر من 15 عام وقد يفجر المفاجاه كحصان اسود اخر بالعمرانيه وهناك عنصر ثالث مسيحي وهو روماني ابو ذكري وتشير الإحصائيات الي دخول 6 أو 7 مرشحين في سباق الاعاده وهناك من سيكون حصاله لبعض المرشحين ومن دخل السباق ليحمل لقب مرشح سابق مجلس النواب