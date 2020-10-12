وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات محدودة تضم 16 قيادة محلية منهم حى غرب شبرا الخيمة

وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات محدودة تضم 16 قيادة محلية

عبد الرشيد سكرتيرًا عامًا لجنوب سيناء

وسعداوى سكرتيرًا عامًا للسويس وإيهاب حسن سكرتيرًا مساعدا

فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات الإدارة المحلية بكافة المحافظات بما يسهم فى ضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالى 16 قيادة محلية بمحافظات جنوب سيناء والسويس ومطروح والجيزة وكفر الشيخ والشرقية والإسكندرية والغربية وأسوان والقليوبية والقاهرة .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الحركة ضمت تعيين كل من خالد مصطفى سعداوى سكرتيراً عاماً لمحافظة السويس ، وتعيين اللواء جمال عبد الرشيد سكرتيراً عاماً لمحافظة جنوب سيناء ، كما شملت الحركة تعيين إيهاب حسن محمد رئيس حي الأربعين بالسويس سكرتير عام مساعد محافظة السويس .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الحركة شملت أيضاً تعيين كل من ممدوح على أنور فى وظيفة رئيس حى الأربعين بالسويس ، و ياسر محمد سامى مدين رئيساً لحى العجوزة بالجيزة، ومحمد عبدالحميد سيد محمود رئيساً لمركز ومدينة كرداسة بالجيزة ، وهانى أحمد السيد يوسف رئيساً لمركز ومدينة النجيلة بمطروح ، ووجيه عبدالرازق عبدالغنى عمارة رئيساً لمركز ومدينة الحمام بمطروح ، ومسعد عبدالهادى الشحات رئيساً لمركز ومدينة العلمين بمطروح ، ومحمد فوزي حافظ رئيساً لمركز ومدينة الضبعة بمطروح ، ورضا السيد محمد جاب الله رئيساً لمركز ومدينة مطروح ، وسامى أحمد فؤاد علام رئيساً لحي غرب شبرا الخيمة بالقليوبية ، ومحمود شحاتة بريك رئيساً لحى العامرية ثان ، ورجب عبدالرازق عبدالعال رئيساً لحى الجمرك بالاسكندرية ، كما تضمنت الحركة نقل كل من وجدي محمد مسلم من رئيس مركز كوم أمبو بأسوان إلى محافظة القاهرة وعثمان السيد شعلان من رئيس حى غرب شبرا الخيمة إلى محافظة الشرقية .

وشدد اللواء محمود شعراوي على أن الوزارة مستمرة فى الدفع بالقيادات المحلية المتميزة للمناصب القيادية بالمحافظات ومحاسبة المقصرين لتشجيع باقي القيادات على التفاني في أداء العمل وخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية. ، لافتاً إلى الوزارة تسعى لدفع العمل بالملفات التنموية الحيوية على أرض المحافظات وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة فى الملفات المهمة وعلى رأسها التصالح على بعض مخالفات البناء والنظافة ومنع التعديات على الأراضى الزراعية .

وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات محدودة تضم 16 قيادة محلية

عبد الرشيد سكرتيرًا عامًا لجنوب سيناء

وسعداوى سكرتيرًا عامًا للسويس وإيهاب حسن سكرتيرًا مساعدا

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فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات الإدارة المحلية بكافة المحافظات بما يسهم فى ضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالى 16 قيادة محلية بمحافظات جنوب سيناء والسويس ومطروح والجيزة وكفر الشيخ والشرقية والإسكندرية والغربية وأسوان والقليوبية والقاهرة .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الحركة ضمت تعيين كل من خالد مصطفى سعداوى سكرتيراً عاماً لمحافظة السويس ، وتعيين اللواء جمال عبد الرشيد سكرتيراً عاماً لمحافظة جنوب سيناء ، كما شملت الحركة تعيين إيهاب حسن محمد رئيس حي الأربعين بالسويس سكرتير عام مساعد محافظة السويس .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الحركة شملت أيضاً تعيين كل من ممدوح على أنور فى وظيفة رئيس حى الأربعين بالسويس ، و ياسر محمد سامى مدين رئيساً لحى العجوزة بالجيزة، ومحمد عبدالحميد سيد محمود رئيساً لمركز ومدينة كرداسة بالجيزة ، وهانى أحمد السيد يوسف رئيساً لمركز ومدينة النجيلة بمطروح ، ووجيه عبدالرازق عبدالغنى عمارة رئيساً لمركز ومدينة الحمام بمطروح ، ومسعد عبدالهادى الشحات رئيساً لمركز ومدينة العلمين بمطروح ، ومحمد فوزي حافظ رئيساً لمركز ومدينة الضبعة بمطروح ، ورضا السيد محمد جاب الله رئيساً لمركز ومدينة مطروح ، وسامى أحمد فؤاد علام رئيساً لحي غرب شبرا الخيمة بالقليوبية ، ومحمود شحاتة بريك رئيساً لحى العامرية ثان ، ورجب عبدالرازق عبدالعال رئيساً لحى الجمرك بالاسكندرية ، كما تضمنت الحركة نقل كل من وجدي محمد مسلم من رئيس مركز كوم أمبو بأسوان إلى محافظة القاهرة وعثمان السيد شعلان من رئيس حى غرب شبرا الخيمة إلى محافظة الشرقية .

وشدد اللواء محمود شعراوي على أن الوزارة مستمرة فى الدفع بالقيادات المحلية المتميزة للمناصب القيادية بالمحافظات ومحاسبة المقصرين لتشجيع باقي القيادات على التفاني في أداء العمل وخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية. ، لافتاً إلى الوزارة تسعى لدفع العمل بالملفات التنموية الحيوية على أرض المحافظات وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة فى الملفات المهمة وعلى رأسها التصالح على بعض مخالفات البناء والنظافة ومنع التعديات على الأراضى الزراعية .🇪🇬🇪🇬

وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات محدودة تضم 16 قيادة محلية

عبد الرشيد سكرتيرًا عامًا لجنوب سيناء

وسعداوى سكرتيرًا عامًا للسويس وإيهاب حسن سكرتيرًا مساعدا

فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات الإدارة المحلية بكافة المحافظات بما يسهم فى ضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالى 16 قيادة محلية بمحافظات جنوب سيناء والسويس ومطروح والجيزة وكفر الشيخ والشرقية والإسكندرية والغربية وأسوان والقليوبية والقاهرة .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الحركة ضمت تعيين كل من خالد مصطفى سعداوى سكرتيراً عاماً لمحافظة السويس ، وتعيين اللواء جمال عبد الرشيد سكرتيراً عاماً لمحافظة جنوب سيناء ، كما شملت الحركة تعيين إيهاب حسن محمد رئيس حي الأربعين بالسويس سكرتير عام مساعد محافظة السويس .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الحركة شملت أيضاً تعيين كل من ممدوح على أنور فى وظيفة رئيس حى الأربعين بالسويس ، و ياسر محمد سامى مدين رئيساً لحى العجوزة بالجيزة، ومحمد عبدالحميد سيد محمود رئيساً لمركز ومدينة كرداسة بالجيزة ، وهانى أحمد السيد يوسف رئيساً لمركز ومدينة النجيلة بمطروح ، ووجيه عبدالرازق عبدالغنى عمارة رئيساً لمركز ومدينة الحمام بمطروح ، ومسعد عبدالهادى الشحات رئيساً لمركز ومدينة العلمين بمطروح ، ومحمد فوزي حافظ رئيساً لمركز ومدينة الضبعة بمطروح ، ورضا السيد محمد جاب الله رئيساً لمركز ومدينة مطروح ، وسامى أحمد فؤاد علام رئيساً لحي غرب شبرا الخيمة بالقليوبية ، ومحمود شحاتة بريك رئيساً لحى العامرية ثان ، ورجب عبدالرازق عبدالعال رئيساً لحى الجمرك بالاسكندرية ، كما تضمنت الحركة نقل كل من وجدي محمد مسلم من رئيس مركز كوم أمبو بأسوان إلى محافظة القاهرة وعثمان السيد شعلان من رئيس حى غرب شبرا الخيمة إلى محافظة الشرقية .

وشدد اللواء محمود شعراوي على أن الوزارة مستمرة فى الدفع بالقيادات المحلية المتميزة للمناصب القيادية بالمحافظات ومحاسبة المقصرين لتشجيع باقي القيادات على التفاني في أداء العمل وخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية. ، لافتاً إلى الوزارة تسعى لدفع العمل بالملفات التنموية الحيوية على أرض المحافظات وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة فى الملفات المهمة وعلى رأسها التصالح على بعض مخالفات البناء والنظافة ومنع التعديات على الأراضى الزراعية .