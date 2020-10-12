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مسرح منوعات مركز النيل ببنها يحتفل بانتصارات اكتوبر غدا

مسرح منوعات مركز النيل ببنها يحتفل بانتصارات اكتوبر غدا

ينظم مركز النيل للاعلام والتعليم والتدريب ببنها غدا الثلاثاء احتفالية كبرى بمناسبة احياء الذكرى الـ 47 لانتصارات حرب اكتوبر بمشاركة اتحاد طلاب تحيا مصر وشباب اسرة من اجل مصر، في اطار احتفالات اعلام القليوبية بذكرى حرب 6 اكتوبر عام 1973 تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
صرح ذلك الدكتور رمضان عرفة مدير عام الادارة العامة لاعلام القليوبية مضيفا ان الاحتفالية يشارك فيها اللواء هشام خشبه سكرتير عام محافظة القليوبية واللواء مجدى عبد الصبور من أبطال حرب اكتوبر والعقيد وائل فرج المستشار العسكرى لمحافظة القليوبية وتتضمن الاحتفالية اقامة مسرحا للمنوعات يتم خلاله قيام شباب الجامعة بتقديم اغانى وطنية وفقرات شعرية الى جانب استعراض فيلما وثائقيا عن حر اكتوبر من انتاج ادارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.

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