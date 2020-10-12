لو مش قدها سبها و أرحل : هكذا ينادون أهالى شبرا الخيمه و بنها

تقرير✍️✍️ السيد يوسف

فى ظل انعدام القدرة على إتخاذ القرار الصحيح وفقد السيطرة على الحفاظ على أرواح المواطنين ، وقع محافظ القليوبية فى بئر الفساد الإداري والتخبط فى إتخاذ القرارات التى تجعل مدن وقري المحافظة على الوجه غير الأمثل ، بينما نادي المواطنين في أغلب المدن والقري والمناطق المختلفة بأرجاء المحافظة برحيل محافظ القليوبية بعد فشله فى تشغيل الطاقم المعاون لة فى تصحيح مسارات الإصلاح الحقيقي واحتواء مشكله تزايد القمامه فى الشوارع والميادين الرئيسية فى شبرا الخيمه ومدينه بنها بصفة خاصةً وغير من المراكز والمدن التابعة لمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى انتشار الباعة الجائلين المنتشرين بالشوارع الرئيسية والجانبية والتى جعلت من نفسها رؤساء جمهورية أنفسهم ولن يستطيع أحد التقريب منهم حتى أعلى السلطات المحلية التنفيذية والأمنية .

على نفس السياق ذاته وقع حريق غائر فى منطقة عزبة السوق ( منشية النور ) منذ ثلاث ايام مضت بأحد المخابز الواقعة بالمنطقة ، واستمر انتشار اللهب فى أرجاء المخبز مما وصل اللهب إلى اسطوانات الغاز المتواجدة فى الداخل مما أدى إلى انفجار أحدها وتسبب فى هدم أغلب الحوائط بالمنزل المقام به المخبز وامتدت السنه اللهب إلى الشقق المجاورة وكانت الخسائر المادية والمعنوية بالجمله ، ونتج ذلك عن عدم استطاعة سيارات الدفاع المدني لمكافحة الحرائق قدرتها علي الوصول إلى موقع الحادث رغم وصولها إلى أقرب نقطة من الحادث بمدة زمنية خمس دقائق والتي تبعد عن موقع الحادث بحوالى ٥٠٠ متر مقسمة إلى شوارع جانبية و رئيسية ، جاء التعطيل والعرقلة لسيارات الدفاع المدني بسبب انتشار وتمركز عربات وفرشات الباعة الجائلين المنتشرين بالمنطقة الذين هما السبب الرئيسي في عدم السيطرة على الحريق .

ومن جانب آخر فى الآونة الأخيرة قد صرح الجهاز التنفيذي المحلي للمحافظة برئاسة ايمان ريان نائبة المحافظ بأنها ستشن حمله موسعة بالتعاون مع الجهاز الأمني لفض المنطقة بالكامل من الباعة الجائلين مع توفير مكان بديل لهم يبعد عن التجمع السكاني لتوفير السيولة المرورية والسرعة التعامل مع اى مخاطر قد تحدث للمواطنين وتعطل تقديم الخدمات ، مثل الإسعاف والمطافي والشرطه المدنية النظامية والأمنية ، ألا وإن كل التصريحات كانت فى عبوة الفنكوش .

وعلى صعيد آخر نددت المواطنين والأهالي والوافدين إلى مدينه بنها من جراء تكسير أغلب الشوارع والطرق بالمدينه تحت مظله التطوير ، ألا وأن المواطنين رأت أن التطوير إنحصر فى إزاله بلدورات خرسانية ووضع غيرها بنفس الطريقة ، وزاد الباله أن التطوير الخرساني احدث ضيق كبير فى الطرق العامة المدينه بطريقة جعلت من إدارة مرور القليوبية تعترض بشكل كبير ومؤكد وملحوظ على ذلك التطوير بجميع أشكاله (قائلين) نحن نطور من أجل تواجد إنفراجه وسيولة مرورية للمركبات والمواطنين ، ام ، نطور لكي تحدث أزمات مرورية ، تزيد من الحوادث المرورية والإبطاء فى السير وإحداث تكدسات .

بينما نددت المواطنين عبر صفحاتهم الشخصية بالفيسبوك ويظهرون غضبهم عن تكسير الشوارع الداخلية للمدينه مما عاق الأهالي من السير الأمن للمركبات والمواطنين من كبار السن والأطفال ، فضلا عن الإتجاهات المرورية ذات الإتجاه الواحد التى جعلت من المواطن أن يسير فى شوارع وطرق بنها بالكامل حتى يصل إلى وجهته التى كادت أن تكون قريبة جدا من مكان الانطلاق .

ومن جانب آخر ، أتسمت شبرا الخيمة بكافة أحياءها بالمنظر المقذذ فى إعتلاء وانتشار القمامه على جانبي الطريق ومثالآ على ذلك منطقة أم بيومي التى انتشرت بها القمامه بكميات كبيرة على جانبي الطريق وبين كل تجمع وآخر مسافة لا تتعدي العشر أمتار ، وهذا يدل على تقاعس وفشل الجهاز التنفيذي المحلي لمحافظة القليوبية في منظومة النظافة العامة ، و عدم المقدرة على احتواءها ، فضلا عن إنتشار الإشغالات وإحتلال أصحاب الكافيهات والمقاهي الشوارع بفرش فروشتهم بنهر الطريق العام ، مما جعل من أحداث تكدسات مرورية ، فضلا عن الفوضي المرورية لمركبات التوكتوك والدرجات النارية البخارية وسيارات السرفيس التى لا تحمل لوحات مرورية ، وفقد السيطرة الأمنية على المنطقة .

وختاماً وضعت نماذج واقعية تدل على وجود تقصير وإهمال جسيم فى حق المواطنين ، مما دعاهم يهتفون لمحافظ القليوبية عبر السوشيال ميدا بالفيسبوك ( لو مش قدها سبها وارحل ) نحن نموت كل لحظة وانت تهتم باشياء لا تمت بالصله إلى حياة الإنسان .