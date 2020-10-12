الهجان .. يقيل نائبي حي شرق شبرا الخيمة لهذا السبب

محافظ القليوبية يقوم بجولة مسائية مفاجئة لإزالة الإشغالات ومتابعة أعمال النظافة بمدينة شبرا الخيمة…….المحافظ يقيل نائبي حي شرق شبرا الخيمة لكثرة القمامه والاشغالات

قام عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية مساء امس الاحد بجولة مفاجئة بمدينه شبرا الخيمة شملت المرور على شارع ١٥ مايو وشارع ١٣٥ بحي شرق شبرا الخيمة وكذلك شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة حيث تم تحرير ٨ محاضر إشغالات وتعديات علي حرم الطريق العام وقد أشرف الهجان علي ازاله الاشغالات المتواجده بالحي وأثناء جولته بالحي أصدر قرارا باقاله نائبي حي شرق شبرا الخيمة لسوء حاله النظافة وكثرة الاشغالات، مشددا على استمرار العمل خلال الفتره المسائيه واستمرار رفع الاشغالات ومتابعتها بشكل دوري لعدم عودتها مره اخرى ، ومنع إقامة الأكشاك أو أي شيء يعوق الحركة المرورية، موجها بشن حملة من صباح باكر لإزالة القمامة والأتربه وازالة القمامة بترعة ميت نما وترعة الشرقاوية باستخدام معدات حي غرب وشرق ومدن قليوب والقناطر الخيرية والخانكة والخصوص وطوخ ،ومن جانبه أكد المحافظ، أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء / مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة والدكتور/ بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة والدكتور/ عثمان شعلان رئيس حي غرب شبرا الخيمة .