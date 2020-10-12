الدكتور «أمان عصر» مديراً عاماً للمنطقة الصناعية بالشروق

كتب_ السيد يوسف

أصدر « عبدالحميد الهجان» محافظ القليوبية، صباح يوم الأحد الموافق 11 اكتوبر الجاري ، قرار رقم 852 لسنة 2020، وذلك وفقا للقانون رقم 43 لسنه 1979بشان تنظيم الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، بتعيين عدد من قيادات التنمية المحلية بالديوان العام للمحافظة وهذا لشغل عدد من الوظائف القيادية الإدارية .

وقد شمل القرار تعيين الدكتور «أمان الله سويلم عبدالله عصر» مديراً عاماً للمنطقة الصناعية بالشروق ، وتعيين ” احمد محمد عبدالهادي دحدوح ” مديراً تنفيذياً لبورصة الدواجن ، وتعيين ” احمد مختار عبدالفتاح ” مدير المبني الإداري بالمناطق الصناعية بعرب العليقات ، وتعيين ” عادل عبدالحميد سالم سلامة ” مدير مكتب متابعة تنفيذ الازلات .