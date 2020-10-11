القبض علي عصابة خطفت تاجر موبيليا بالقليوبية

كتب طارق درويش

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، والعمل على إستهداف

وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم الخطف، وتكثيفاً لجهود

كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من (عامل – مُقيم بدائرة

المركز) بخروج والده (مالك ورشة موبيليا

مقيم بذات العنوان) مستقلاً دراجته النارية ، وتلقيه إتصال هاتفى من مجهول من على هاتف

والده أبلغه خلاله المتصل بإحتجازه لوالده وطلب منه مبلغ (100 ألف جنيه) نظير إطلاق

سراحه زاعماً أن والده مدين له بالمبلغ أعقب ذلك تحدث والده إليه وطلب منه تدبير المبلغ

المالى لقيامه بالتوقيع على إيصالات أمانة لذات الشخص لوجود معاملات مالية بينهما.

 توصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام إلى تحديد مرتكبى الواقعة

(4 أشخاص- مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة).

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة

العامة لمباحث الجيزة .. أسفرت عن ضبطهم وأمكن تحرير المختطف ، وبمواجهتهم إعترفوا

بإرتكابهم الواقعة وقرروا بسابقة تعرفهم على المجنى عليه منذ فترة من خلال عمله لقيامه

بتصنيع بعض قطع الموبيليا والأثاث للمتهم الأول وعقب فترة عرض عليهم المجنى عليه

تحصله منهم على مبلغ (100 ألف جنيه) نظير إعادته بأرباح بمبلغ (120 ألف جنيه) خلال

فترة محدده إلا أنهم فوجئوا بعدم إلتزامه بالإتفاق وتهربه من السداد ، فطلبوا منه مقابلتهم

لإنهاء الخلاف بينهم ولدى وصوله لمسكن أحدهم قاموا بإحتجازه والإتصال هاتفياً بنجله

المُبلغ ، وطلب المبلغ المالى خاصتهم نظير إطلاق سراحه ، وبمواجهة المجنى عليه بما

جاء بإعترافات المتهمين أيدها.