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الاموال العامة تزيح الستار عن نشاط اجرامي يديره صاحب مصنع منسوجات

 كتب طارق درويش

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
من (مواطنين- مقيمان بمحافظة الغربية) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهما بقصد توظيفها
وإستثمارها لهما بالمخالفة للقانون.
 أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة البلاغ .. وتبين قيام (صاحب مصنع منسوجات –
مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية).. بممارسة نشاط إجرامى فى مجال
النصب والإحتيال على المواطنين ، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى
مجال تجارة العقارات مقابل أرباح وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ ماليه مختلفة من
الشاكيان بلغ إجماليها (800000 – ثمانمائة ألف جنية) مقابل حصولهما على أرباح شهرية من
قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المســــتولى عليها
بالمخالفة لأحكام القـانــون .
 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه ، وبمواجهته
أقر بإرتكابه

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