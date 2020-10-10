تعرف علي أسماء 223 مرشحا لمجلس النواب بالقليوبية بعد تنازل 4 مرشحين عن خوض السباق

تعرف علي أسماء 223 مرشحا بالكشوف النهائية للمرشحين لمجلس النواب بالقليوبية، بعد أن تلقت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، بمحكمة بنها الابتدائية، طلبات تنازل 4 مرشحين، عن خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، لينخفض بذلك عدد المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بالقليوبية من 227 مرشحا إلى 223 مرشحا بـ 6 دوائر انتخابية.

وجاءت أسماء المرشحون الذين تقدموا بطلبات للتنازل عن الترشح لمجلس النواب على النحو التالى، محمود عطية حامد مرسى دائرة شبرا الخيمة، وشريف على حسن عليمى بدائرة طوخ، ومحمد سيد محمد مصطفى دائرة طوخ، ومحمد نصر عبد الرازق نصر مدينه دائرة الخانكة، فيما كان قد انسحب نجيب لطفى نجيب فريد دائرة شبرا الخيمة ولم يتم وضعه بالكشوف الانتخابية النهائية.

وكانت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، أعلنت أنه من المقرر أن يخوض 227 مرشحا بـ6 دوائر انتخابية بمحافظة القليوبية، السباق في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بينهم 21 سيدة.

وجاء توزيع المرشحين بالدوائر الانتخابية بعد رفع أسماء المرشحين المتنازلين على النحو التالى، دائرة شبين القناطر 24 مرشحا، بينهم سيدة، ودائرة طوخ وقها 32 مرشحا بينهم سيدتين، ودائرة بنها وكفر شكر 35 مرشحا وهى الدائرة الوحيدة التى خلت من تواجد العنصر النسائى في السباق الانتخابى، ودائرة شبرا الخيمة 56 مرشحا بينهم 12 سيدة، ودائرة قليوب والقناطر الخيرية 36 مرشحا بينهم 6 سيدات، ودائرة الخانكة والخصوص والعبور 40 مرشحا بينهم سيدتين، ليكون بذلك إجمالى عدد المرشحين بالدوائر الـ223 مرشحا، بينهم 21 سيدة.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين الفردى المقاعد، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب “مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها”، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد القاعد 2 نواب (مركز طوخ، قسم قها)، والدائرة الثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة وعدد المقاعد 3 نواب تضم (قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثان شبرا الخيمة).

فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب وعدد المقاعد 3 نواب (مركز قليوب، قسم قليوب، القناطر الخيرية)، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة وعدد المقاعد 3 نواب (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور)، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر وعدد المقاعد 2 نواب (مركز شبين القناطر).

وجاءت أسماء المرشحين بالدوائر على النحو التالى:

• دائرة الخانكة والخصوص والعبور:

1- كمال الدين شافعى عبدالحميد أبودنيا – قلم مستقبل وطن

2- محمد الطوخى عبده مصطفى – صاروخ الشعب الجمهورى

3- محمد عبدالواحد حسن مدينه – نخلة الوفد الجديد

4- إسكندر سمير إسكندر سعيد – أسد مستقل

5- رمضان محمود محمد الزينى – كف مستقل

6- أحمد جمعة محمود على سعد – صقر مستقل

7- هشام نبيل أمين فودة – فيل مستقل

8- تامر حفنى السيد منسى – مدفع مستقل

9- أحمد محمد إبراهيم على – تمساح مستقل

10- حميدو رشدى ياسين عبدالمجيد – ساعة يد مستقل

11- محمد شحته فوزى مختار أبوتريكة – غزال مستقل

12- محمد قاسم شعبان عوض الله – مشط مستقل

13- محمد محمد توحيد محمد كمال بكير – ديك مستقل

14- عمرو محمد العزب أبو العلا – ريشة مستقل

15- حاتم محمد عبدالعزيز محمد الشامى – سماعة طبيب مستقل

16- وائل محمد عبده محمد – بندقية صيد مستقل

17- رمضان سيد حسين محمد على – خاتم مستقل

18- أحمد ربيع على محمد خليل – سفينة مستقل

19- محمود رأفت محمود إمام – نبات الصبار مستقل

20- عماد لديد سدهم القس حنا – بايب مستقل

21- فرحان رمضان السيد سيد أحمد هزاع – شرشرة مستقل

22- أشرف إبراهيم مصطفى محمد محمود – تاج حماة الوطن

23- إبراهيم حسانين إبراهيم عرفه – السد العالى مستقل

24- محمد محمود صابر محمود الجمل – سهم مستقل

25- وليد محمد أحمد عيسى – طائرة هليكوبتر مستقل

26- محمد حسن رضوان أحمد – هدهد مستقل

27- هيثم حلمى محمد سلطان – عنقود عنب مستقل

28- أحمد جمال الدين رمضان القدسى – سنارة مستقل

29- جمال عبد المنعم عبد السلام السيد – أوتوبيس مستقل

30 – أحمد سميح محمد إبراهيم أبوالخير – عقرب مستقل

31 – شاكر أحمد حنفى أبوسالم – طائرة ورقية مستقل

32 – رضوان عبدالرحمن محمد الزياتى – راديو مستقل

33 – سوزان سيد حسين محمد – لؤلؤة مستقل

34 – أحمد عبدالمجيد عبدالمجيد غالى – مثلث مستقل

35 – محمود محمد أحمد محمود – ولاعة مستقل

36 – شعبان مسعد شعبان إبراهيم – كشاف إضاءة مستقل

37 -أحمد نبوى أحمد كبريت – سكينة مستقل

38 – محمد عبدالمقصود شحات أحمد حرز الله – تليفزيون مستقل

39 – إيمان عبدالعزيز محمد أحمد – شطرنج مستقل

40 – ياسر نصر إبراهيم العزب بركات – جرار زراعى حماة الوطن

• دائرة بنها وكفر شكر:

1- مجدى عبدالعزيز محمد سيف – قلم مستقبل وطن

2- جمال عبدالقادر محمود عفيفى حجاج – صاروخ الشعب الجمهورى

3- جمال فؤاد السيد السيد مدكور – كتاب مستقبل وطن

4- محمد عبدالفتاح محمد عبدالعزيز عبد الله – أسد مستقل

5- مجدى إبراهيم محمود إبراهيم مسعود – طائرة هليكوبتر مستقل

6- إبراهيم الدسوقى السيد نصر الدين عبدالله سرحان – صقر مستقل

7- خالد السيد عبد المحسن ابراهيم- حصان الحرية

8- عبدالحميد محمد ثروت محمود القاضى – مدفع مستقل

9- مجدى عبدالبديع عبده السيد – كف مستقل

10- أدهم محمد حسين مصطفى عطية – تمساح مستقل

11- سعيد ندا إبراهيم حسانين – ساعة يد مستقل

12- محمد جلال عبدالوهاب الطحلاوى – سفينة مستقل

13- محمد على فتحى حسينى المسلمى – غصن زيتون مستقل

14- محمد عبدالمجيد محمد حسين الأشهب عقرب مستقل

15- محمد عبدالفتاح محمد عوض – شمعة مستقل

16- علاء عماد على صبيح – غزال مستقل

17- السيد فؤاد أحمد كوش – هدهد مستقل

18- محمد محى أحمد يعقوب – عصفور مستقل

19- هشام محمد جمال الدين السيد الجندى – سماعة طبيب مستقل

20- محمود إبراهيم منصور دسوقى عطا الله – بندقية صيد مستقل

21- عبداللطيف فاروق عبداللطيف عفيفى – ديك مستقل

22- السيد عبداللطيف السيد الرزاز – أوتوبيس مستقل

23- سمير على حسن على الحلواتى – فيل مستقل

24- محمد أحمد السيد نصر – تليفزيون مستقل

25- طارق حسين سليمان حسين فراشة مستقل

26- هانى محمد يوسف محمد – ريشة مستقل

27- محمد عبدالرحمن محمد السيد صالح – راديو مستقل

28- أحمد فارس بدران متولى – سنارة مستقل

29- محسن سعدالدين محمد أحمد – منزل مستقل

30- محمد محمود محمد عبدالمعطى الزهار – سهم مستقل

31- صادق فتحى صادق رضوان – ترس مستقل

32- صبحى عفيفى إبراهيم خضيرى – زهرة عباد الشمس مستقل

33- كمال الصياد عبدالفتاح الهادى – بايب مستقل

34- أحمد إبراهيم السيد النادى – عنقود عنب ابناء مصر

35- إيهاب إمام عبدالعزيز إمام – فنجان مستقل

• دائرة شبرا الخيمة:

1- عبدالسلام محمود سيد أحمد خضراوى – قلم مستقبل وطن

2- مجاهد صدقى محمد نصار – كتاب مستقبل وطن

3- أشرف أمين عبد العليم أحمد – أباجورة مستقبل وطن

4- أسامة محمد عبداللطيف السيد – حصان مستقل

5- وليد السيد عبدالرحمن محمود – أسد مستقل

6- عبدالعظيم عبدالفتاح صادق شحاته – كف مستقل

7- ثريا محمد إسماعيل الشيخ – صقر مستقل

8- كامليا شحاته جاب الله جريس – تمساح مستقل

9- أحمد عبدالهادى محمد محمد بكير – تاج حماة الوطن

10- أمنية إبراهيم أحمد عطا – ساعة يد مستقل

11- شريف لطفى محمود أحمد – شاكوش الجيل الديمقراطى

12- إيناس إمام محمد الشناوى – فراشة التحرير المصرى

13- عيسى مصطفى عيسى الفقى – مدفع مستقل

14- صلاح محمد حسب الله أحمد – طائرة هليكوبتر مستقل

15- عياد مجدى عياد عبدالشهيد جادالله – عصفور مستقل

16- شربات عبدالمحسن السيد الصباغ – أوتوبيس مستقل

17- أحمد عوض شندى عوض شرف – ديك مستقل

18- أسامة عبدالفتاح السيد حجاج – عنقود عنب مستقل

19- حسن صالح حسن محمد حجاب – شوكة حقوق الإنسان والمواطنة

20- عبدالرؤوف كمال على إبراهيم – حاسب آلى مستقل

21 – محمد محمد عبدالحميد الريس – سفينة مستقل

22 – حمدى سيد أحمد مدبولى – جرس مستقل

23 – سعيد عبدالغنى عبدالمنعم حسن النقلى – تليفزيون التحرير المصرى

24- مدحت حسن كمال مهنى الجارحى – فيل مستقل

25- ملاك عيد شحاته فانوس – مسطرة مستقل

26- أحمد شاكر السيد عبدالعزيز – مكتب مستقل

27 – فاطمه محمود السيد مصطفى – خاتم مستقل

28- زكريا محمد أحمد عيسوى – نجفة مستقل

29- طايل أحمد طايل أحمد عبدالعزيز – فنار مستقل

30- إبراهيم سلامة يحى عبدالحميد – جيتار مستقل

31- محمد عبدالفتاح خليل محمد – منبه مستقل

32- ممدوح فتحى إبراهيم حسن – بندقية صيد مستقل

33- نادية عنتر ياسين أحمد – هدهد مستقل

34- هالة شاكر عبدالستار شاكر – منزل مستقل

35- عزيزة السيد محمود عفيفى – شمعة مستقل

36- شريف عبدالحميد الحسينى محمود – سهم مستقل

37- نورا إبراهيم إمام المراكبى – ترس مستقل

38- أحمد سمير عبدالمنعم إبراهيم عامر – سبيكة ذهب مستقل

39- طاهر صبحى محمود درويش – مثلث مستقل

40- عادل صبرى إسحاق مسيحه – السد العالى مستقل

41- سمير مصطفى محمود الزهار – تليفون محمول مستقل

42- سهام قطب الغيث متولى إبراهيم – ثمرة موز مستقل

43- خليل عبدالفتاح خليل عسر – مروحة مستقل

44- هناء سيد جاد أحمد – ريشة مستقل

45- أكرم محمود محمد النحراوى – غصن زيتون مستقل

46- رومانى فرنسيس ملك شحاته – سماعة طبيب مستقل

47- كرم راشد مصطفى أحمد – تمثال رمسيس مستقل

48- عصام توفيق عبدالواحد أحمد – ميكروفون مستقل

49- محمد حماده عطية يوسف – راديو مستقل

50- محمد بكرى سليمان سيد – ثمرة مانجو مستقل

51- محمد علام أحمد يوسف – كاميرا مستقل

52- نضال محمد السعيد السيد متولى – فنجان مستقل

53- عصام عبد الله السيد عبد الله – المتحف المصرى مستقل

54- شوقى محمد فرج عفيفى – كرة أرضية مستقل

55- أبانوب جمال فايق سعد – مسلة مستقل

56- أحمد شوقى إبراهيم مجاهد فراج – سيارة مطافىء مستقل

• دائرة شبين القناطر:

1- سمير صبحى عليوه إبراهيم – قلم مستقبل وطن

2- حافظ شكرى حافظ أحمد عمران – كتاب مستقبل وطن

3- عبدالعزيز محمد حسين الصفتى – أسد مستقل

4- محمد عبدالفتاح محمد عبدالغنى درويش – حصان مستقل

5- هناء أحمد أحمد علام – مدفع حماة الوطن

6- محمد مختار عبدالعزيز عبدالرحمن – صقر مستقل

7- محمود محمد محمود العزالى – سفينة مستقل

8- علاء عطا محمد حسنين – فيل مستقل

9- محمود محمد إسماعيل عثمان – كف مستقل

10- محمود محمد أحمد محمد الليثى – ساعة يد مستقل

11- مدحت محمود عواد العطار – مروحة مستقل

12- ماهر مجدى رزق إبراهيم – برج حمام مصر القومى

13- سيد محمود أحمد محمد عبيدوا – غصن زيتون الغد

14- أحمد محمدى طه محمد حسين بدوى – مفك مستقل

15- أحمد مجدى فهمى زكى محمد – عقرب مستقل

16- أحمد صابر سالم عمر – سيف المؤتمر

17- مجدى فؤاد فهمى عبدالرحمن خليفة – تمساح مستقل

18- محمود إبراهيم محمد محمد عابدين – طائرة هليكوبتر مستقل

19- حمدى عبدالحافظ محمد السيد – بندقية صيد مستقل

20- إبراهيم صابر محمد إبراهيم أبوباشا – شمعة مستقل

21- أشرف سالمة بركات فتح الباب – السد العالى مستقل

22- ضياء السيد على السيد – غزال مستقل

23- محروس أحمد صادق إبراهيم زهرة – ونش مستقل

24- سامح السيد عبد الله عبدالهادى هزاع – نجفة مستقل

• دائرة طوخ وقها:

1- أسامه فتحى محمد عبدالرحمن عبدالوهاب – قلم مستقبل وطن

2- عزيز فؤاد عفيفى حمزة سابق – كتاب مستقبل وطن

3- رشاد عبدالحميد شكرى محمد – أسد الوفد الجديد

4- هبة سعيد عبدالعزيز السيد – كف مستقل

5- أحمد صالح الدين أحمد عوده – حصان مستقل

6- أحمد حسن صالح أحمد سرور – تمثال نهضة مصر مستقل

7- على عادل على عبدالعظيم محمد – ساعة يد مستقل

8- محمود محمد عليوه عبدالحى – تمساح مستقل

9- عماد الدين السيد حسين شعبان – مدفع مستقل

10- أشرف شعبان أحمد عطية – مدفع مستقل

11- إيمان عاشور عبدالحى إمبابى – شمعة مستقل

12- حسام عبدالستار السيد على محمود – سفينة مستقل

13- مصطفى أحمد السيد إبراهيم – طائرة هليكوبتر مستقل

14- كمال السيد أحمد عثمان- غزال مستقل

15- أحمد غنيم عبدالخالق غنيم – ديك مستقل

16- محمد محمود عبدالعال يوسف الغواص – بندقية صيد مستقل

17- أسامة محمد درويش عواد – عنقود عنب مستقل

18- عصام عبدالسميع عبدالحميد عاشور – لؤلؤة مستقل

19- محمود نجاح على سليمان النشار – منشار مستقل

20- سعيد السيد عبدالغنى السيد – أوتوبيس مستقل

21- تامر محمد عبدالعزيز إبراهيم رافع – عقرب مستقل

22- أحمد فكرى عبدالعزيز أحمد مصطفى – سكينة مستقل

23- عماد الدين سمير محمد الصغير – نجفة مستقل

24- عماد ماهر صابر حسن العطار – ثمرة موز مستقل

25- منصور محمد على قدح – سيارة نقل مستقل

26- شوقى محمود محمد حبيب – سماعة طبيب مستقل

27- حسين حسين محمد على علام – شاكوش مستقل

28- صابر السيد عزت السيد – شوكة مستقل

29- عصام محمد محمود مصطفى – منقلة مستقل

30- عمرو محفوظ على محمد حرحش – سهم مستقل

31- عصام الدين عبدالله معروف شافعى – غصن زيتون مستقل

32- عماد على إبراهيم على بركات – مصباح كهربائى مصر الحديثة

• دائرة قليوب والقناطر الخيرية:

1- عادل صلاح منصور عامر – قلم مستقبل وطن

2- إبراهيم جميل محمد عويس – أباجورة مستقبل وطن

3- محمد شريف عبدالحميد خليل جندية – أسد مستقل

4- خالد محمد أبوسريع محمد نعيم – كف مستقل

5- عزة محمد طه الخطيرى – حصان مستقل

6- عزيزة عماد سيد محمد أبو يوسف – مدفع مستقل

7- رامى محمد خليل إبراهيم شاذلى – ساعة يد مستقل

8- عزت عبدالعزيز محمد كريم – فيل مستقل

9- علياء أسعد عبدالحى محمد عبدالحى – نجفة مستقل

10- عادل فاروق عبدالغنى العسال – شمعة التحرير المصرى

11- إيهاب محمدى السيد مسعود – سفينة مستقل

12- خالد عبدالمنعم مصطفى مصطفى الهليلى – تمساح مستقل

13- محمد أحمد أحمد قنديل – صقر مستقل

14- درويش محمود محمد مرعى – سنبلة قمح مستقبل وطن

15- حسين محمود محمد عشماوى – نخلة الوفد الجديد

16- هانى محمد عبدالمقصود عبدالفتاح – هدهد مستقل

17- أحمد أحمد عبدالعال السقا – منزل مستقل

18- محمد عبدالحميد سعد أبوزيد – ديك مستقل

19- محمد سلامة حسن محمد حسن – السد العالى مستقل

20- محمد سيد إبراهيم سليمان الشريف – ماسة حماة الوطن

21- محمد سيد محمد أحمد عطا الله – جرس مستقل

22- جمال عبدالرحمن إبراهيم زايد – مكتب مستقل

23- محمد سيد سيد متولى علام – كشاف إضاءة مستقل

24- وائل سيد عبدالسميع أحمد ناجية – راديو مستقل

25- شيماء محمد دسوقى موسى مصطفى – فراشة مستقل

26- خيرى حامد حسن أبو النجا- تليفون محمول مستقل

27- محمد رضا محمد عبدالمعبود – كاميرا مستقل

28- عاطف محمود عبدالرحمن إبراهيم – مشط مستقل

29- محمد محمود دسوقى محمد – مروحة مستقل

30- كريم مصطفى أحمد محمد – أوتوبيس مستقل

31- حنان إبراهيم سيد محمد – سبيكة ذهب مستقل

32- ناصر أمين سالم حسنين – سهم مستقل

33- محمد إبراهيم محمد إبراهيم – ميكروفون مستقل

34- نهى فوزى عبدالرحمن إمام – قطار المصرى الديمقراطى الإجتماعى

35- أحمد حمدى إبراهيم عبدالله – عنقود عنب مستقل

36- أحمد موسى محمد الشواربى – طائرة هليكوبتر مستقل