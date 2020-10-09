وزير الشباب يشهد مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات

كتب علاء البنا

ينطلق بالمدينة الشبابية بأبو قير بالأسكندرية مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات – الموسم الثالث. بعد أن وافق دكتور اشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة- على تنفيذ المهرجان للموسم الثالث من خلال الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ( الادارة العامة للجامعات )خلال اكتوبر الجاري حيث يتم تنفيذ مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات الحكومية للموسم الثالث على قطاعين يتضمن القطاع الأول.. الأسكندرية.. بمشاركة 10 جامعات (الإسكندرية – كفر الشيخ – طنطا –دمنهور- المنصورة – المنيا – أسيوط – سوهاج – جنوب الوادي – اسوان) وذلك على النحو التالي: أولا: الفوج الأول: لمجالي الفنون التشكيلية والمسرح: – على ان يكون الاستقبال على ظهر الاثنين 12/10/2020 والمغادرة الجمعة 16/10/2020 . ثانيا: الفوج الثاني: لمجال الموسيقي والكورال: – على ان يكون الاستقبال السبت 17/10/2020 والمغادرة صباح الاربعاء 21/10/2020 . اما القطاع الثاني: بمدينة القاهرة بمشاركة 6 جامعات (القاهرة – حلوان – الازهر – الفيوم – قناة السويس – المنوفية) وذلك على فوجين على النحو التالي : الفوج الأول: اللمجالي الفنون التشكيلية والمسرح : على ان يكون التنفيذ يومي 26و 27 /10 /2020. الفوج الثاني: الموسيقي والكورال : على ان يكون التنفيذ يومي 28 و 29 /10/ 2020. وحرصت وزارة الشباب علي أتباع الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ المهرجان اثناء ازمة فيروس كورونا حيث تم تقسيم الجامعات على قطاعين للتحكيم، قطاع القاهرة ويضم عدد 6 جامعات، وقطاع الإسكندرية يضم عدد 10 جامعات لتخفيض الاعداد بالمدينة الشبابية بالإسكندرية. مع مراعاة ان يتم تسكين المدينة الشبابية بالإسكندرية بنصف القوة على ان يحتوي كل شاليه على فردين فقط بدلا من 4 افراد. وضرورة تطبيق نصف القوة على المسارح اثناء التحكيم. وكذلك ممنوع دخول المسرح نهائيا دون ارتداء كمامة، كما يترك مقعد فارغ بين كل فردين بالمسرح. اضافة لمنع حضور متفرجين من الجامعات المشاركة لتخفيض الاعداد داخل المسرح والقاعات. وكذلك يتم التحكيم بحد اقصى عدد 4 جامعات باليوم الواحد في كافة المجالات. كما يسمح بمغادرة المدينة الشبابية للجامعة كاملة بعد الانتهاء من التحكيم بالقطاع الثاني. من جانبها استعدت الإدارة المركزية للمدن الشبابية والتعليم المدني وبيوت الشباب برئاسة احمد عفيفي للمهرجان حيث تم الانتهاء من تجهيز القاعات والمسرح ومستلزمات الأنشطة المختلفة بعد الأنتهاء مباشرة من فعاليات الملتقى الثاني لأبناء المحافظات والقبائل الحدودية، التي ابهرت الجميع في التنظيم ضمن فعاليات البرنامج الرئاسي “أهل مصر”