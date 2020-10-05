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6 قضايا تزوير اوراق رسمية وتوظيف اموال وتهرب جمركي في جهود الاموال العامة خلال 24 ساعة

الاموال العامة

كتب طارق درويش 

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية  لمكافحة الجريمة بشتى صورها ،
ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل
الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال
العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة
أشكال الخروج على القانون .. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد
(6) قضايا (تزوير أوراق رسمية- تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال
– تهرب جمركى إستيلاء على المال العام – إحتيال مصرفى) مُتهم فيها عدد (9)
أشخاص.. ضُبط فيها مستندياً (18500616 جنيه- 280 ألف

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