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5 كيلو جرام مخدر هيرويين بمليون جنيه في قبضة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية

مكافحة المخدرات

كتب طارق درويش

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم
الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات
ترويجها.. فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات
والجريمة المنظمة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى مجال الإتجار
بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما.
 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن
الجيزة تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الطالبية ، وعثر
بحوزتهما (20 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام – 8 طرب لمخدر
الحشيش وزنت 800 جرام – كمية من مخدر الآيس وزنت 60 جرام – مبلغ مالى أكثر
من مليون جنيه – هاتف محمول – 2 ميزان )، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى
على النحو المشار إليه.

هذا وتقدر قيمة المضبوطات من المواد

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