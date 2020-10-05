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مخدرات وتهريب جمركي وتنفيذ احكام في حملة ال24 ساعة لامن المنافذ

كتب طارق درويش 

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية و امن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد
من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (5) قضايا تهريب
أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – هواتف محمولة) .. بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر
من (300 ألف جنيه).
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط (2) قضية .. بمضبوطات بلغت
(1978 قرص مخدر – 7 زجاجات لعقاقير مخدرة).
 فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (21) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة
التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (501) مخالفة مرورية متنوعة.
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (165) حكم قضائى متنوع.
 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات ضبط عدد (1) قضية
هجرة غير شرعية.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ
الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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