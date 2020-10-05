مخدرات وتهريب جمركي وتنفيذ احكام في حملة ال24 ساعة لامن المنافذ

كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية و امن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد

من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (5) قضايا تهريب

أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – هواتف محمولة) .. بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر

من (300 ألف جنيه).

 فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط (2) قضية .. بمضبوطات بلغت

(1978 قرص مخدر – 7 زجاجات لعقاقير مخدرة).

 فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (21) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة

التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (501) مخالفة مرورية متنوعة.

 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (165) حكم قضائى متنوع.

 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات ضبط عدد (1) قضية

هجرة غير شرعية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ

الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.