ضحايا عاشور في الصفا يهددون باللجوء للرئيس والرقابة…

كتب شريف الصاوي

هدد أعضاء الجمعية العمومية لمركز شباب الصفا التابع لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة باللجوء للرئيس ولهيئة النيابة الأدارية والرقابة بسبب استمرار سلسلة التواطئ بين مديرية الشباب والوزارة من جهه والمقاول الذي يقوم متذ سنوات بأعمال التطوير والذي تلاعب بالجميع من خلال لعبة المصالح مع عدد من موظفي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بعد ان حول المركز الضخم لورشة لتخزين المهمات الخاصة بأعماله وضرب بعرض الحائط بتعليمات الوزير اشرف صبحي بسرعة الأنتهاء من أفتتاح المركز اكثر من اربعة مرات خلال العامين الأخيرين كانت شكاوى أعضاء مركز شباب الصفا بالهرم في محافظة الجيزة قد انهالت خلال الشهور الماضية ، على وزارة الشباب والرياضة، بسبب توقف أعمال تطوير المركز وعدم استكمال إنشاءات البناء منذ 4 سنوات. وتقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية للمركز بشكاوى للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في ظل توقف أعمال التطوير، رغم زيارة الوزير للمركز وكذا عدد من المسئولين علي وتقديمهم وعدا بالانتهاء من أعمال التطوير خلال أشهر، قبل أن يقوم المقاول الذي يقوم بأعمال التطوير بسحب العمال والمعدات الخاصة به لتأخر الوزارة في سداد الأقساط المستحقة له. علي حد زعمه وهو مانفته الوزارة بالمستندات وتضمنت شكاوى أعضاء مركز شباب الصفا، أن الميزانية المعلنة الخاصة بالمركز يوجد بها 30 مليون جنيه، وأنهم يقومون سنويا بسداد قيمة الاشتراك رغم عدم وجود أي أنشطة، ومازالت المباني على الأساسات الخرسانية، بدون ترميمه لخدمة الأهالي والشباب في ممارسة الأنشطة الرياضية”، في أحد الأماكن المزدحمة بالسكان في منطقة الجيزة. وطالب أعضاء الجمعية العمومية لمركز شباب الصفا بسرعة التدخل لحل الأمر، والانتهاء من أعمال التطوير، خاصة أنه لا يوجد متنفس آخر لهم ولأبنائهم لممارسة الرياضة، بجانب تحملهم مشقة دفع الاشتراكات سنويا أملا في انتهاء تطوير المركز