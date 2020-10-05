اولياء امور 11 قرية يستغيثون بمحافظ القليوبية قبل وقوع الكارثة

تقدم مجلس أمناء مدرسة تصفا للغات التى تخدم 11 قرية وعزبة بالوحدة المحلية لكفرتصفا مركز كفر شكر الى مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والتى لم يتحرك لها ساكن حيث تم اعتماد فصل واحد فقط ل كج1 وفصل واحد فقط ل كج2 والكثافة في الفصل 55 وما زاد تم الحاقه بمدرسة المنشية للغات والتى تبعد عشرات الكيلو مترات عن محل اقامة الاطفال بقرى الوحدة المحلية بكفر تصفا مما يعرض حياتهم للخطر

أكد المستشار جمعة الشحات رئيس مجلس الامناء لمدرسة تصفا للغات اننا نناشد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية التدخل لحل هذه المشكلة حيث ان الاطفال من قرية المفتي مثلا يسافرون الي قرية المنشية اكثر من عشرة كيلومترات مرورا بتصفا وعبورا لكوبري كفرشكر ثم يركب مواصلة اخري الي المنشية ليدرس في الكيجهات هناك، مشيرا الى ان مدرسة المنشية للغات تخدم اربعة قري فقط وتم اعتماد أربعة فصول بواقع فصلين ل كج1 وفصلين ل كج2 والكثافة لا تتجاوز 30 طفلا في الفصل بعضهم من قري كفرتصفا، من المتسبب في هذا العبث ؟ قالوا لنا العام السابق بأننا سنتدارك ذلك في العام المقبل ولم يحدث