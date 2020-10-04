من يحاسب رئيس مدينة بلطيم السابق؟!!

كتب عبدالرازق على

في ظل تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه الخطأ في حق الوطن وعلى الرغم من توجيه السادة المحافظين على القيام بهذا الدورالرقابي كل في محافظته إلا أننا نجد في محافظة كفرالشيخ أمرا غريبا ،حيث أن رئيس مدينة بلطيم السابق حوّل المدينة إلى عزبة تنشط فيها المجاملات والمحسوبية وذلك بفضل البطانة السوء التى تحيطه حتى أن مدينة بلطيم أصبحت تشبه التكية ،حيث ترك المليارات للاستيلاء عليها من أرض الدولة ،حيث ترك الارض التى تنحصر بين الطريق الدولي المتجه لبرج البرلس وطريق بلطيم القديم ومساحتها تقدر بحوالى مائتى فدان يبلغ سعر المتر فيها حوالى 50000 جنيها مصريا تم التعدى عليها وبنائها عمارات ولم تتم حالة إزالة واحدة فيها وذلك بفضل تعيين مدير بقسم الازالات بالمجلس يعمل بالتعاقد كى يكون موقفه ضعيفا ويخضع لأوامر أصحاب النفوذ بالمجلس مما تسبب ذلك في أن أملاك الدولة أصبحت سداحا مداحا كما هى موجودة بالواقع، فضلا عن ذلك مجاملا العاملين بمراقبة أبو سكين في عدم تنفيذ قرار المحافظ رقم (18111) لسنة2019 الخاص بتخصيص أرض لبناء الوحدة المحلية بقرية الزهراء المنشأة منذ ثمانى سنوات دون مقر لها كى يستولى مافيا التعمير على هذه الارض رغم وجود قرار تخصيص صادر مع قرار تخصيص الوحدة المحلية وهو قرار مدرسة المستقبل، حيث تم بنائها وهى تعمل هذا العام وبناء الوحدة المحلية بالزهراء لم يتم وضع في أساسه طوبة واحدة وذلك مجاملة للمحاسيب في هيئة التعمير حيث أنهم يرغبون فى الاستيلاء على هذه الارض المخصصة للوحدة المحلية والمثير للدهشة أن مدير التخطيط بالمجلس ورئيس المدينة السابق استطاعا تحويل المخصصات المالية المخصصة لبناء الوحدة المحلية بالزهراء إلى بناء وحدة محلية دور ثانى بقرية الربع من أجل مصلحة المافيا وتم بعد ذلك نقل رئيس المدينة السابق إلى مدينة أخرى وهى مدينة سيدى غازى دون أى محاسبة ليستكمل مسلسل حلقات فساده هناك دون محاسبة.فالسؤال الذى يطرح نفسه هل سيحيل السادة المسؤلين هذا الأمر للتحقيق أم ستظل عجلة الفساد تسير؟!! وهل سيصلح رئيس المدينة الحالي ما أتلفه السابق أم سيسير على نهجه؟!!!