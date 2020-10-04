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مقتل شخص واصابة 2 في معركة بين عائلتين

 كتب طارق درويش

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لملاحقة المجرمين و القضاء علي الجريمة فقد تبلغ لمركز شرطة فرشوط من المستشفى المركزى
بوصول
( عامل متوفى إثر إصابته بعيار نارى بالظهر  وعدد
3 مواطنين أخرين  أحدهم مصاب بعيار نارى بالفخذ ، وأخر مصاب بإنفجار بالعين ، وأخر
مصاب بجرح قطعى بالرأس  وجميعهم ينتمون لإحدى العائلات ومقيمين بدائرة المركز ) .
 على الفور إنتقلت قوات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا وبسؤال
المصابين إتهموا (مهندس بشركة بترول ، حاصل على ليسانس ، طالب، حاصل على
بكالوريس) بإحداث ما بهم من إصابات بتحريض من ( أخرين – ينتمون لإحدى العائلات –
ومقيمين بدائرة المركز ) لخلافات بين العائلتين .
 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط
المتهمين (مهندس بشركة بترول ، حاصل على ليسانس ، طالب) وبمواجهتهم بما جاء بأقوال
المصابين أقروا بها وإعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة لمناصرة أحد أفراد عائلتهم فى خلافه
مع أحد أفراد العائلة الأخرى وقيام الحاصل على الليسانس بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية
تجاه الطرف الأول مما أدى لوفاة الأول وإصابة الباقين ، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم
فى إرتكاب الواقعة .

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