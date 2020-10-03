جهود وزارة الداخلية للقضاء علي كل صور الجريمة خلال شهر

كتب طارق درويش

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط

حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام

القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر

على الإقتصاد القومى للبلاد.. وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ

إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا .. فقد واصلت

أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه

تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى ، أسفرت جهودها خلال شهر .. عن تحقيق النتائج الإيجابية

التالية:-

فى مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا

 ضبط (45108) قضية تموينية متنوعة .

 ضبط (799) مقهى مخالف.

 غلق (39) مكان أنشطة تعليمية مخالفة.

 غلق (11450) محل مخالف لقرار الغلق.

 فى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (عدد 87812 سائق نقل جماعى).

فى مجال الأمن العام

 إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط

وبورسعيد) ، وكذا منطقة السحر والجمال بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط

خلالها (1701 متهم).. وبحوزتهم (82 قطعة سلاح نارى – 231 طلقة مختلفة الأعيرة- 117

قطعة سلاح أبيض).

(74) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

 كما تم تنفيذ (18410) حكم قضائى متنوع ، وضبط (9) متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم ،

(2336) قضية متنوعة.

 ضبط وفحص (11116) عنصر إجرامى.

فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

 أسفرت الجهود عن مصرع (17) عنصر إجرامى شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة

النارية مع القوات، وضبط عدد (118) عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن (القاهرة- الجيزة-

القليوبية – البحيرة- المنوفية– الغربية- الدقهلية- الشرقية – الإسماعيلية- السويس- بنى

سويف- أسيوط– سوهاج- الأقصر- أسوان) بإجمالى مضبوطات (95) قطعة سلاح (2 رشاش

جرينوف- رشاش هكلر- 50 بندقية آلية –33 بندقية خرطوش- 9 مسدسات– 2 دانة مدفع-

تليسكوب قناصة- شريط طلقات رشاش متعدد) وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكذا

ضبط (10,290 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 7,900 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 636 كيلو

جرام لمخدر البانجو- 10 كيلو جرام لمخدر الإستروكس- واحد كيلو جرام لمخدر الشابو- 305

جرام لمخدر الأفيون- 16300 قرص مخدر) .. وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم

ومحكوم عليهم فى العديد من القضايا أبرزها قتل- شروع فى قتل- سرقة بالإكراه- سرقة متنوعة-

حريق- إضرام نيران- إتلاف- خطف- سلاح نارى- سلاح أبيض- مخدرات- إحراز ذخيرة-

إستعراض قوة- عاهة مستديمة- مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية- ضرب- إكراه على توقيع- تهديد.

كما أن البعض منهم محكوم عليهم بالآتى (مؤبد– 42 سنة– 40 سنة– 10 سنوات ).

 وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية

 ضبـط ( عدد 4315 قطعة سلاح نارى ) غير مرخصة بحوزة (3615) متهم.. وذلك على النحو

التالى: (2 جرينوف- 2 رشاش- 401 بندقية آلية– 845 بندقية مششخنة وغير مششخنة –

260 مسدس– 2805 فرد محلى- 7312 طلقة مختلفة الأعيرة).

 ضبط (10) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.

 ضبط (6578) قطعة سلاح أبيض.

 ضبط (69) تشكيل عصابى، ضموا (202) متهم، إرتكبوا (305) حادث.

 ضبط (671) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم

(12 بندق آلية – 14 بندقية غير مششخنة – مسدس – 168 فرد محلى– 454 سلاح

أبيض).

فى مجال تنفيذ الأحكام

 تنفيذ (2170066) حكم قضائى متنوع.. وذلك على النحو التالى:

(9307) حكم جناية من بينها (11 حكم بالإعدام – 394 حكم بالسجن المؤبد).

(649056) حكم حبس جزئى.

(129876) حكم حبس مستأنف.

(1073174) حكم غرامة.

(308653) حكم مخالفة.

فى مجال مكافحة المخدرات

 تم ضبط (6229) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (6565) متهم.. وبحوزتهم الآتى:

 كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (756,126 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الحشيش وزنت (503,023 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الهيروين وزنت (94,969 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الأفيون وزنت (2,668 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الإستروكس وزنت (105,133 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الفودو وزنت (15,539 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الشابو وزنت (40,996 كيلو جرام).

 كمية من البودر المخدر وزنت (12,803 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الآيس بلغت (125 جرام).

 كمية من مخدر الخشخاش بلغت (واحد كيلو جرام).

 عدد (358342) قرص مخدر.

فى مجال ضبط القضايا النوعية

 إعادة (34) سيارة مُبلغ بسرقتها.

 ضبط (961) قضية أحداث.

 ضبط (1037) قضية مصنفات فنية.

 ضبط (30496) قضية مرافق عامة.

 ضبط (700495) مخالفة مرورية متنوعة.

 كشف غموض (213) حادث (خطف – قتل – سرقة بالإكراه – حريق عمد – إنتحال صفة)

بإجمالى (342) متهم.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

 أسفرت الجهود عن ضبط (44) قضية بإجمالى (51) متهم .. بمضبوطات وزنت نحو (12 طن).

فى مجال الأمن الإقتصادى

 فى مجال القضايا التموينية:

– ضبط (39306 قضية تموينية متنوعة).. جاء أبرزها على النحو التالى:

 ضبط (705) قضية إسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت (46258 إسطوانة).. تقدر قيمة

الغاز المدعم 6244830 جنيه).

 ضبط (103) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (1236348 لتر).

 ضبط (270) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت

(271,126 طن– 1650 قطعة- 12860 عبوة) سلع غذائية وتموينية متنوعة.

 ضبط (68) قضية إستيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت (52,658 طن – 2853

عبوة – 24468 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.

 فى مجال قضايا التيار الكهربائى:

 ضبط (333318) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة

المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد

(240257175 جنيه) .

 فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة:

 ضبط (7319) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها الآتى: (745) قضية

ضرائب عامة ، كشف (880) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (667) قضية

فى مجال الجمارك ، (59) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (1821)

قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، (937) قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم

ضبط (52) قضية فى مجالات الإتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف

أموال- تهريب جمركى بضائع- تسوق شبكى- سوق مال"، (11) قضية فى مجال إختلاس المال

العام والإستيلاء عليه وتسهيل الإستيلاء عليه"، (24) قضية إحتيال مصرفى- طلب رشوة-

إستغلال نفوذ- غسل أموال- كسب غير مشروع.. بقيمة بلغت (30485173602 جنيه).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية

المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.