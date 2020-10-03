بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين

طالبت بعض القوي الضعيفة والتي لا تملك جماهيرية او شعبية حقيقية علي الارض بتأجيل الانتخابات علي سند ان القوائم التي تم تشكيلها وإعدادها لا تمثل الغالبية وانها قوائم تخدم فصيل او قطاع بعينه وسلطت اصابع الإتهام الي جهات بعينها انه وراء تلك المساءلة

ربما قد تتجاهل تلك القوي غير المؤثرة حقيقة وواقع نعيشه ان هناك جماعة ارهابية و مموالين وجمعيات مشبوهة وقوي خارجية تدفع في اتجاه اسقاط الوطن وتخريبه وتحويله الي ساحة للإنفلات والفوضي وربما من الممكن إستخدام الإنتخابات في إعادة عناصر مخربة او مجموعات ممولة لتكون داخل العملية السياسية تهدف الي إعاقة مسار الإستقرار التي تحققت منذ ان تولي الرئيس السيسي حكم البلاد واحدث نقلة نوعية كبيرة لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة بمفهومها العصري

ولان الجهات المعنية هي المنوط بها الحفاظ علي الامن القومي وحماية الوطن من كل الإفتراضات المحتملة اقول ان من حق هذة الجهات ان تلعب دورها الطبيعي في إحداث التوازنات السياسية بما يضمن تحقيق الديموقراطية المسئولة التي تقوم علي اساس اجراء الإنتخابات وفي نغس الوقت الحفاظ علي سلامة الدولة وحماية مؤسساتها

علينا ان نقبل الواقع بكل مافيه للحفاظ علي الدولة و التصدي لكل صور التخريب والإنغلات التي تمارسها الجماعة الارهابية والمأجورين والمموالين وعلينا ان نواجه الشائعات ونتخندق في جانب الدولة لمواجهة كل محاولات هدم الإستقرار ورفض دعوات الفوضي التي يطلقها اعداء الوطن بين الحين والاخر وخاصة مع كل مناسبة قومية يحاول الشعب الإحتفال بها ليعيد امجاد الماضي ويذكرنا بتاريخ مصر الكبير

واستغل مناسبة احتفالات اكتوبر ال47 لكي اقدم الشكر و والتقدير لكل رجال القوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع الفريق محمد زكي وابعص بباقة ودرد وبرقية تهنئة الي الرئيس السيسي بهذة المناسبة التي تذكرنا بملحمة بطولية تعاون فيها الشعب مع الجيش و ادت الشرطة وباقي مؤسساتها الدولة دورها علي الوجه الاكمل حتي تحقق النصر و اندثرت الغطرسة الاسرائيلية و ضاعت احلام خط بارليف الحصين الذي لايقهر

وعادت الكرامة العربية و سطعت شمس الحرية التي لن تغيب مرة اخري بسواعد الشرفاء الصابرين الحالمين علي وطنهم والرأفين بظروفه الصعبة المحيطة به من كل جانب

اتركوا الوطن يسير نحو النجاة علي قارب الإنتخابات باي طريقة فالاهم الوطن بكل مافيه